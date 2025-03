Gaël Faye et Agnès Martin-Lugand rejoignent le festival Culturissimo

Pour l'édition 2025, une sélection de talents renommés sera présente, incluant des figures littéraires et musicales qui participent à enrichir chaque édition. Parmi les nouveautés, le festival accueillera Baptiste Beaulieu, Philippe Collin, La Grande Sophie, Miguel Bonnefoy, David Castello-Lopes et Agnès Martin-Lugand. Gaël Faye, récompensé par le prix Renaudot 2024, fera une tournée spéciale de quatre lectures musicales de son œuvre Jacaranda avec Samuel Kamanzi.

Le festival continue par ailleurs de bénéficier du soutien d'artistes fidèles tels que les écrivains Philippe Besson, Melissa Da Costa, David Foenkinos, et les comédiens Clotilde Courau, Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec, et Julie Depardieu, parmi d'autres. Les musiciens tels que Thibault Cauvin, Camille Berthollet, Érik Truffaz, et Dom la Nena enrichissent également le programme avec leurs performances captivantes.

L'édition de cette année comptera aussi sur la participation de comédiens de la Comédie-Française comme Dominique Blanc, Denis Podalydès et Laurent Stocker, et pour la première fois, Clément Bresson et Guillaume Gallienne.

Dans le domaine musical, le duo Birds on a Wire composé de Rosemary Stanley et Dom la Nena, ainsi que la violoniste Camille Berthollet, sont des attractions majeures, réjouissant le public année après année.

Les œuvres littéraires sélectionnées pour les lectures couvrent un large spectre, allant de J'emporterai le feu de Leïla Slimani à Jacaranda de Gaël Faye, en passant par des classiques comme Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas et Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway, sans oublier des œuvres contemporaines telles que Le barman du Ritz de Philippe Collin et Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy.

En outre, les Espaces Culturels E.Leclerc organisent pour la quatrième année consécutive les Ateliers du bac entre février et juin. Ils permettent aux lycéens de première en France et, pour la première fois, au Portugal, de se perfectionner en lecture à voix haute grâce à des sessions dirigées par des comédiens professionnels tels qu'Anne Le Guernec, Judith Henry et Maxime Taffanel.

Cette initiative a pour but de préparer les élèves à l'épreuve de lecture expressive du baccalauréat de français.

