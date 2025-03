La jeunesse de George Sand en série, à découvrir dès le 27 mars

« Ses romans dressent une vaste fresque de son temps, mais son véritable chef-d’œuvre... c’est sa vie ! » promet France télévisions. Créée par Georges-Marc Benamou et Henri Helman, réalisée par Rodolphe Tissot et portée par Nino d'Urso dans le rôle de George Sand, la série se concentre sur la première partie de sa vie d'écrivaine.

Pour échapper à un mari violent, Aurore Dupin abandonne le château de Nohant et rejoint Paris, en pleine ébullition romantique. Dans la capitale du XIXe siècle naissant, elle mène une vie de bohème et publie son premier roman sous pseudonyme : George Sand vient de naître.

Première femme de lettres à vivre exclusivement de sa plume, elle connaît un succès fulgurant et embrase les cœurs autant que les esprits. Féministe avant l’heure, vêtue d’un pantalon et la pipe aux lèvres, elle accumule les amours — Alfred de Musset, Marie Dorval — et bouscule avec audace un monde dominé par les hommes.

George Sand, en 4 chapitres

Dans le premier épisode, la jeune Aurore Dupin tente de fuir les violences de son époux, le baron Dudevant, prêt à tout pour la maintenir sous sa coupe. Ses deux enfants et sa passion pour l’écriture lui donnent la force de tenir. Lorsqu’elle rencontre Jules Sandeau, un jeune écrivain animé de la même ardeur littéraire, une perspective s’ouvre : celle d’une vie libérée. Tandis que son mari ourdit un plan pour l’empêcher de quitter Nohant, Aurore convainc son amant de la suivre à Paris. Ensemble, ils rêvent d’un avenir affranchi, guidé par les mots et la passion.

Ensuite, arrivée à Paris, Aurore se heurte à un monde de l’édition verrouillé par les hommes. Aucun éditeur ne veut de son manuscrit. Déterminée, elle force les portes, n’hésitant pas à se travestir pour braver les codes sociaux. Sous le pseudonyme de George Sand, elle s’impose et enchaîne les triomphes littéraires. Mais le prix de la liberté est élevé : scandales, liaisons, haines tenaces… Très vite, elle devient une figure aussi adulée que contestée, et la cible de ceux qu’elle dérange.

Dans l'épisode trois, brisée par la trahison de la comédienne Marie Dorval, George Sand se laisse séduire par Alfred de Musset, malgré les mises en garde sur l’instabilité du jeune poète. Aveuglée par l’amour, elle découvre peu à peu l’impasse d’une relation vouée à l’échec. En proie au désespoir, elle aspire à une relation profonde, à la hauteur de ses exigences intellectuelles et sentimentales. Mais l’ombre de son mari plane toujours : prêt à tout, il resserre son emprise et menace l’équilibre déjà fragile de sa vie.

L'épisode final nous montre une George Sand résolue à affronter son mari devant la justice, qui retourne à Nohant. Consciente des risques d’un procès public à une époque où la voix des femmes est étouffée, elle confie sa défense à l’avocat Michel de Bourges. Humilié par sa témérité, le baron Dudevant mandate un homme de main pour la faire taire. La menace devient mortelle. Plus que jamais en danger, George Sand n’a d’autre choix que de se battre, corps et âme, pour sa liberté. Ce combat, elle le mènera jusqu’au bout, pour elle, pour ses enfants, et pour toutes celles à qui on refuse le droit de vivre selon leurs propres lois.

Le réalisateur, Rodolphe Tissot, a indiqué avoir apprécié la fraicheur du projet : « Les grands noms historiques évoquent souvent, dans notre imaginaire, des figures vieillissantes incarnant le poids de la sagesse et de l’Histoire ; au contraire, dans “La Rebelle”, George Sand a 27 ans, et autour d’elle la jeune garde romantique qui va révolutionner le théâtre et la littérature ne dépasse pas la trentaine ».

Cette « jeune garde romantique » a également fait récemment l'objet d'une série documentaire sur Arte, L'armée des romantiques, qui retraçait la prise de pouvoir des Dumas, Hugo, Delacroix ou encore Sand sur la France littéraire et culturelle du XIXe siècle. Les quatre épisodes sont toujours disponibles sur Arte.tv et sur la chaine YouTube d'Arte.

Crédits image : Jean-Philippe BALTEL / FTV / SIECLE PRODUCTIONS

