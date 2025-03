Bibliothèques : face aux assauts trumpistes, “une vigilance internationale

Soutien au monde du savoir et de l’information aux États-Unis

À l’annonce des coupes budgétaires envisagées en direction de l’IMLS (Institute of Museum and Library Services), nous affirmons notre soutien plein et entier à nos collègues américain·ne·s ainsi qu’à l’ensemble des publics menacés par la disparition de certains services.

Le décret signé par le Président Donald Trump prévoit en effet de supprimer des agences jugées "inutiles” ou de réduire leurs moyens autant que la loi le permet, dont l’IMLS, seule agence fédérale de soutien à l’activité des bibliothèques pour diffuser les connaissances et développer des projets sur l’ensemble du pays : alphabétisation, inclusion numérique, accompagnement social, égalité des chances et de l’accès aux savoirs et à la culture.

Limiter ces services, essentiels aux publics, illustre une vision dépassée des bibliothèques et une méconnaissance de leur place et de leur rôle au sein de la société.

Quand des restrictions concernant l’accès aux savoirs, à l’information et à la recherche sont annoncées, ce sont, plus généralement, les libertés scientifiques, l’éducation et la santé qui sont radicalement menacées.

Nous alertons sur la nécessité d'une vigilance internationale pour le respect des droits et libertés fondamentales, dont les bibliothèques sont l’un des vecteurs.

Organisations signataires :

ABF - Association des Bibliothécaires de France

ABD - Association des Bibliothécaires départementaux

ADBGV - Association des directrices et directeurs des bibliothèques municipales et groupements intercommunaux des villes de France

ACIM - Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale

ACTB - Association des conservateurs territoriaux de bibliothèques

ADBU - Association française des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et de la documentation

AECTB - Association des élèves conservateurs territoriaux des bibliothèques

ANCEB - Association des nouvelles et nouveaux consevateur·ices d’Etat

Bibliopat

IB - Images en Bibliothèques

Photographie : « Les bibliothèques sont pour tous », banderole déroulée par la New York Public Library, à l'occasion de la NYC Dyke March 2023, le 24 juin 2023 (illustration, Elvert Barnes, CC BY-SA 2.0)

