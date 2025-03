Carême, la vie d'un célèbre chef, d'après le livre de Ian Kelly

Réunissant également Lyna Khoudri et Jérémie Renier à l'écran, notamment, la série Carême sera diffusée à partir du 30 avril prochain sur la plateforme Apple TV+. Le scénario s'inspire d'un livre de Ian Kelly, intitulé Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef, paru en 2003 et inédit en français.

Carême compte au total 8 épisodes, écrits par Ian Kelly lui-même, avec la complicité de Davide Serino (Sarah Scazzi — Le meurtre qui a déchiré l'Italie, Mussolini: Son of the Century).

Marie-Antoine Carême a signé plusieurs ouvrages consacrés à l'art culinaire, dont L'Art de la cuisine française au XIXe siècle, une encyclopédie en 5 volumes, qu'il illustrait régulièrement lui-même...

Par Antoine Oury

