Des ouvrages pour mieux comprendre les différentes formes de trading

Le trading est une activité financière qui consiste à acheter et vendre des actifs dans le but de réaliser un profit. Les traders, qu'ils soient individuels ou institutionnels, utilisent diverses stratégies et outils pour analyser les marchés et prendre des décisions d'investissement. Le trading peut se faire sur différents marchés financiers, chacun ayant ses propres caractéristiques et risques.

Le trading en bourse est l'un des domaines les plus courants et les plus accessibles pour les investisseurs individuels. Les bourses de valeurs, comme le New York Stock Exchange (NYSE) ou l'Euronext, permettent aux traders d'acheter et de vendre des actions de sociétés cotées. Les actions représentent une part de propriété dans une entreprise, et leur valeur peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que les performances financières de l'entreprise, les conditions économiques globales et les événements géopolitiques. Les traders en bourse utilisent souvent des analyses techniques et fondamentales pour prendre des décisions d'investissement.

Le trading de devises (Forex) et de matières premières

Le marché des devises, également connu sous le nom de Forex (Foreign Exchange), est le plus grand marché financier au monde en termes de volume de transactions. Les traders de devises achètent et vendent des paires de devises, comme l'EUR/USD ou le GBP/JPY, dans le but de profiter des fluctuations des taux de change. Le Forex est un marché décentralisé qui fonctionne 24 heures sur 24, 5 jours par semaine, offrant ainsi une grande flexibilité aux traders. Les facteurs influençant les taux de change incluent les politiques monétaires des banques centrales, les indicateurs économiques et les événements géopolitiques.

Le trading de matières premières concerne l'achat et la vente de ressources naturelles telles que le pétrole, l'or, le blé ou le cuivre. Les matières premières sont souvent négociées sous forme de contrats à terme ou de contrats d'options, qui permettent aux traders de spéculer sur les prix futurs des matières premières. Les marchés des matières premières sont influencés par des facteurs tels que l'offre et la demande, les conditions météorologiques, les événements géopolitiques et les innovations technologiques. Les traders de matières premières doivent être attentifs aux tendances du marché et aux événements mondiaux qui peuvent affecter les prix.

Le trading de cryptomonnaies et de produits dérivés

Le trading de cryptomonnaies est un domaine relativement nouveau mais en pleine expansion. Les cryptomonnaies, comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Ripple, sont des actifs numériques décentralisés qui utilisent la technologie blockchain. Les traders de cryptomonnaies achètent et vendent ces actifs sur des plateformes d'échange spécialisées, en utilisant des analyses techniques et fondamentales pour prévoir les mouvements de prix. Différentes interfaces sont accessibles, avec des outils qui s'appuient de plus en plus sur l'IA comme TradingView. Le marché des cryptomonnaies est volatil et peut offrir des opportunités de gains importants, mais il comporte également des risques élevés en raison de sa nature décentralisée et de sa réglementation encore en développement.

Le trading de produits dérivés concerne l'achat et la vente de contrats financiers dont la valeur est dérivée d'un actif sous-jacent, tel qu'une action, une obligation, une matière première ou un indice boursier. Les produits dérivés incluent les contrats à terme, les options, les swaps et les contrats à différence (CFD). Ces instruments financiers permettent aux traders de spéculer sur les mouvements de prix des actifs sous-jacents sans avoir à les posséder physiquement. Le trading de produits dérivés est souvent utilisé pour la couverture des risques ou pour la spéculation, et il est généralement réservé aux traders expérimentés en raison de sa complexité et de ses risques élevés.

L'art du trading (2015, 49 €, 668 pages, Editions Eyrolles)

Voici le guide incontournable si l’on souhaite se lancer dans le trading. Il s’agit là d’un best-seller mondial qui en est déjà à sa troisième édition. Aujourd'hui installé à Dubaï, où il est à la tête de TKLTradingSchool, une école dédiée aux marchés financiers qui forme des étudiants venus du monde entier, Thami Kabbaj, agrégé en économie et triple lauréat du Trophée d'or de l'analyse technique des marchés financiers, détient également un Master 2 TFB et un Magistère Banque Finance de l'Université Paris-II (Assas). Autant dire qu’on peut se fier à ses conseils et ses méthodes en matière d’investissement.

Le trading dépasse la simple profession pour se révéler comme un véritable art. Bien que reposant sur des méthodes éprouvées, il fait appel à de multiples facteurs essentiels pour exceller sur les marchés financiers. Cet ouvrage se propose de lever le voile sur ces éléments indispensables pour réussir en spéculation. Ce livre, minutieusement documenté, s'appuie sur les théories les plus récentes en trading ainsi que sur une multitude d'exemples concrets. Dans cette troisième édition, les enseignements issus des récents retournements de marchés enrichissent la réflexion, offrant ainsi une meilleure compréhension des dynamiques actuelles et la possibilité d'adapter ses stratégies en temps réel.

Destiné à tous ceux qui souhaitent aborder les marchés financiers avec sérieux, cet ouvrage fournit des méthodes de prévision performantes, permettant d'anticiper les grands mouvements, de gérer les positions de façon optimale et de mettre en place des stratégies robustes. Il guide le lecteur vers des prises de décision éclairées et une gestion rigoureuse des risques, compétences essentielles pour évoluer dans l'univers complexe du trading. En interrogeant les bases scientifiques de l'analyse technique et en intégrant les principes de l'analyse fondamentale, ce livre offre les outils nécessaires pour se forger une vision juste et nuancée du marché. Vous y découvrirez comment déchiffrer les mécanismes sous-jacents et élaborer des stratégies gagnantes, ouvrant ainsi la voie à de nombreux succès dans le domaine financier.

Investir pour être libre (19,95 €, 344 pages, Editions First, 2024)

Peu importe votre âge, votre formation, vos connaissances financières ou l’ampleur de votre patrimoine actuel, la liberté financière est à portée de main. Mounir Laggoune propose une méthode à la fois accessible et éprouvée pour transformer votre situation financière et construire un patrimoine solide, quel que soit votre point de départ. Expert financier formé au sein du groupe ESSEC, Mounir Laggoune est à l'origine de Finary, une plateforme dédiée à la gestion de patrimoine, au suivi budgétaire, à l'investissement et à l'éducation financière.

Mounir Laggoune présente une stratégie claire et structurée pour accumuler de la richesse. Il vous accompagne pas à pas, depuis la gestion de votre budget jusqu’à vos premiers investissements en Bourse, en passant par l’immobilier et les placements alternatifs. L’objectif est de mettre en place un mécanisme automatique qui fait travailler votre argent, générant ainsi des revenus passifs et favorisant la croissance continue de votre patrimoine.

Pour vous aider à atteindre la liberté financière, Mounir Laggoune déconstruit les idées reçues et propose des stratégies concrètes. Il identifie neuf préjugés à éviter et présente neuf étapes clés pour investir judicieusement. Grâce à des arbres de décision, il vous guide pour prendre les bonnes décisions au bon moment, optimisant ainsi vos choix d’investissement. Pour lui, l’objectif n’a jamais été de devenir riche par des coups de chance, mais de gagner en liberté : liberté de temps, de rythme de travail et de vie en général. En appliquant sa méthode avec rigueur et constance, il démontre qu’une transformation financière durable est accessible à tous.

La Bourse pour les Nuls (416 pages, 2017, 22,95 €)

Cet ouvrage signé Gérard Horny (journaliste au sein du célèbre hebdomadaire financier Investir), avec des dessins de Marc Chalvin, ne fait pas mentir la célèbre collection « Pour les nuls », et l’on découvre tout ce qu’il faut savoir en termes d’investissement en bourse, avec une quatrième édition qui confirme un succès bien établi.

Le terme « Bourse » peut souvent diviser, mais en dépassant les idées reçues, on se rend compte que cet univers est moins ésotérique qu'il n'y paraît. En y prêtant attention, non seulement on découvre un éventail d'opportunités financières, mais on réalise aussi à quel point il peut être fascinant. Il est dommage d'avoir longtemps négligé un monde si riche en enseignements.

Pourquoi la Bourse a-t-elle vu le jour ? Quelles sont les principales places financières internationales ? Quelles raisons expliquent les fluctuations des cours des actions ? Comment interpréter une cote ou exécuter un ordre d'achat/vente ? Quels critères privilégier pour sélectionner les entreprises ? Quels outils permettent de prendre des décisions avisées ? Pourquoi s'intéresser aux obligations ? Que représente un tracker ? Quelles spécificités offre le Plan d'Épargne en Actions (PEA) ? Ce guide répond à toutes ces interrogations et bien d'autres.

Conçu par un expert de l'investissement en Bourse, cet ouvrage s'adresse à tous les épargnants, qu'ils soient novices ou expérimentés, souhaitant mieux comprendre le fonctionnement des marchés financiers et saisir les opportunités pour faire fructifier leur patrimoine. Dans un contexte de crise européenne, disposer d'un guide complet et fiable pour naviguer dans cet environnement s'avère plus crucial que jamais.

Le Forex pour les débutants ambitieux (228 pages, 2015, 24,47 €)

Cet ouvrage de Jelle Peters (avec une traduction de Marie Flesh) est une référence pour mieux comprendre la complexité du Forex. Il faut dire que l’auteur a fondé un site qui explique tout sur le Forex et qui rencontre un très grand succès. Il existe une multitude de livres qui vantent les secrets de systèmes de trading ultra-rentables et qui laissent entendre qu'il est aisé de s'enrichir sur le Forex. Le Forex pour les débutants ambitieux se démarque en adoptant une approche réaliste et pragmatique.

Cet ouvrage ne promet pas de faire de vous un trader expert du jour au lendemain. Il rappelle que la maîtrise du Forex demande avant tout de l'entraînement, un travail rigoureux et une persévérance constante. Toutefois, il vous guide pour éviter les erreurs fréquentes des novices, accélérant ainsi votre progression et votre apprentissage.

En suivant les recommandations présentées, vous développerez les compétences de base essentielles pour devenir un trader performant. Vous apprendrez à sécuriser votre capital, à identifier une stratégie qui vous correspond, à concevoir votre propre système de trading et à l'optimiser pour en extraire le meilleur rendement.

L'ouvrage aborde également les notions clés du Forex, indispensables à toute pratique sérieuse du trading. Vous découvrirez qui sont les acteurs principaux du marché, quels facteurs influencent les devises majeures, et quelles stratégies de trading adopter. Le livre démystifie également les indicateurs techniques, la lecture des graphiques en chandeliers et l'interprétation des tendances ainsi que des figures chartistes.

Le Forex pour les débutants ambitieux vise à réduire vos risques tout en maximisant vos chances de succès sur le marché des changes, en vous fournissant des bases solides pour démarrer et construire votre carrière de trader.

