Tensions USA / Canada : 100.000 € récoltés pour une bibliothèque

Cette liberté a été suspendue par une décision unilatérale du gouvernement américain, une mesure que la municipalité de Stanstead a vivement dénoncée, y voyant un recul majeur dans les relations transfrontalières.

« Cette fermeture compromet non seulement l’accès des visiteurs canadiens à un symbole historique de coopération, mais fragilise aussi l’esprit de collaboration entre nos deux pays », pouvait-on lire dans le communiqué officiel de la ville.

Désormais, les Canadiens doivent présenter une carte de bibliothèque pour traverser la section américaine, faute de quoi ils sont contraints d'emprunter une entrée située à l'arrière du batiment, côté canadien, qui sert à présent de sortie de secours. Une mesure qui transforme en barrière ce qui fut pendant plus d’un siècle un pont entre les peuples.

Une entrée par la (deuxième) grande porte

Les travaux, estimés à 100.000 dollars (environ 65.000 €), permettront de transformer cet accès confidentiel en une véritable entrée, dotée d’un trottoir, de places de stationnement et d’un aménagement paysager. « On veut éviter que les Canadiens aient l’impression de devoir entrer par derrière. Il s’agit de rendre cet accès aussi digne que l’entrée principale », a expliqué le maire de Stanstead, Jody Stone.

Parmi les donateurs les plus marquants, la romancière québécoise Louise Penny a versé 50.000 dollars (environ 32.000 €). En reconnaissance de ce geste, la salle de lecture située côté canadien portera désormais son nom.

« Louise Penny nous a envoyé cet argent parce qu’elle a à cœur la bibliothèque et la littérature. C’est pour que l’on puisse continuer de promouvoir la lecture », a souligné Sylvie Boudreau, présidente du conseil d’administration de la fondation qui supervise l’établissement.

Cette volonté d’offrir un accueil de qualité se double d’une modernisation des espaces intérieurs, afin de rendre la bibliothèque plus accueillante et fonctionnelle. « C’est une vieille bâtisse qui a besoin d’amour », a confié le maire. Une campagne de financement complémentaire est d’ores et déjà en cours.

Ce durcissement intervient dans un contexte tendu. Le 30 janvier dernier, la bibliothèque a été le théâtre d’un incident symbolique : Kristi Noem, secrétaire à la Sécurité intérieure américaine, s’est livrée à une scène provocatrice, sautant par-dessus la ligne symbolique peinte sur le sol pour marquer la frontière, lançant « USA, number 1 » d’un côté, et qualifiant le Canada de « 51e État » de l’autre, reprenant ainsi la rhétorique agressive de son président Donald Trump.

Construit en 1905 à cheval sur la frontière canado-américaine, ce lieu unique au monde abrite une bibliothèque et un opéra, et est reconnu comme site historique de part et d’autre de la frontière.

