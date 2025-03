Droit de réponse : un sujet “plus complexe qu’un simple réflexe partisan

Droit de réponse à l’article intitulé « Finalement, les PUF publieront bien un livre antiwoke » accessible à l’adresse : https://actualitte.com/article/122765/edition/finalement-les-puf-publieront-bien-un-livre- antiwoke

Madame, Monsieur

L’article publié le 20 mars 2025 contient plusieurs approximations qu’il nous semble nécessaire de rectifier.

1. Vous affirmez que « le président américain et ses partisans utilisent le wokisme pour limiter les subventions aux universités classées woke ». Vous cherchez visiblement à créer un phénomène d’assimilation entre notre livre à paraître et la politique américaine que vous réduisez à l’anathème. C’est oublier que Donald Trump a par exemple suspendu les financements de campus accusés d’antisémitisme, et non d’adhésion idéologique. Le sujet est donc plus complexe qu’un simple réflexe partisan.

2. Vous listez les médias qui ont relayé notre position, en soulignant qu’ils représenteraient « toutes les nuances de la droite radicale ». Cette suspicion par association n’a rien d’un argument. Il serait plus intéressant de se demander pourquoi une partie de la presse de gauche s’est alignée sans réserve sur une ligne idéologique militante, devenue elle-même hégémonique. Nous vous invitons à lire Left is not woke de Susan Neiman, qui démonte avec rigueur cette confusion contemporaine entre progressisme et dogmatisme.

3. Vous écrivez que les PUF ont confié ce projet à « trois auteurs » dans le cadre d’un « ouvrage collectif ». Mais un ouvrage dirigé n’est pas une œuvre collective au sens faible : il est le fruit d’un projet éditorial porté par ses trois maîtres d’œuvre – Emmanuelle Hénin, Pierre Vermeren et moi-même –, avec une ligne claire et une cohérence assumée.

4. Enfin, une question de fond demeure : depuis quand un éditeur privé se substitue-t-il à un comité de pairs pour décider de la légitimité d’un ouvrage universitaire ? Ce n’est pas à un gestionnaire, fût-il sincère, de décréter ce qui est publiable ou non selon ses affinités idéologiques. Cela relève du travail des experts et du débat scientifique, pas du marketing éditorial.

Face à ces confusions, nous continuerons de défendre la liberté académique, le pluralisme intellectuel et le droit à un désaccord argumenté.

Le Vendredi 24 mars 2025

Par Xavier-Laurent Salvador, Maître de Conférence

