Genre, sexualité, ethnie et religion suscitent des persécutions d'auteurs

Chaque année, l'organisation non gouvernementale PEN International propose, dans sa « Case List », un état des lieux des attaques subies par les auteurs et autrices, écrivains ou journalistes dans le monde entier. Assassinats, disparitions, emprisonnements, menaces, harcèlements, y compris judiciaires, ou encore des gardes à vue arbitraires sont évoqués, à partir d'informations obtenues par PEN International.

Pour garantir la fiabilité de son rapport, l'organisation s'efforce de recouper chaque information par deux sources indépendantes : famille et amis de l'individu en question, avocat, membres du réseau PEN, articles de presse, rapports d'autres ONG, universitaires, ou encore membres d'ambassades.

Et, chaque année, le plus récent rapport semble exposer une situation pire que la précédente. Un état d'esprit que ne dément pas PEN International. « Les écrivains et les voix dissidentes sont toujours plus persécutés, la littérature et les médias indépendants censurés, les livres interdits et les vérités dérangeantes violemment étouffées », explique Ma Thida, à la tête du Comité des écrivains en prison de PEN International.

La multiplication des conflits armés dans le monde n'aura échappé à personne, mais elle souligne par ailleurs « le pouvoir des entreprises et des réseaux sociaux », lesquels « relaient la propagande et la désinformation, souvent en faveur des intérêts de l'État ». Ma Thida alerte aussi quant « à un récit politique qui cherche à toujours plus nous diviser », alors que les règles du droit international sont battues en brèche par un certain nombre de pays, avec l'accord tacite d'autres.

Désaccords et accords (contre les auteurs)

Sur les cinq dernières années, le nombre de zones de conflits a doublé, indique PEN International, entrainant mécaniquement des conséquences pour les auteurs. En République démocratique du Congo, en Palestine, au Soudan, à Haïti, au Myanmar ou en Ukraine, il est devenu extrêmement compliqué d'user de sa liberté d'expression et de créer, en raison des attaques armées et autres bombardements.

Les attaques contre les auteurs et journalistes restent parfois impunies, et la justice n'inquiète pas les responsables au Brésil, au Mexique, en Serbie, en Turquie ou même en Norvège. PEN International relève aussi le développement des coopérations entre différents États pour arrêter et mettre derrière les barreaux des écrivains.

L'ONG cite ainsi le cas du poète égyptien d'expression anglaise Abdul Rahman Youssef al-Qaradawi, interpellé au Liban et extradé aux Émirats arabes unis.

Pour museler l'opposition et les voix dissidentes, les États ont souvent recours à des législations encadrant les comportements sur internet ou portant sur la lutte contre la cybercriminalité : parfois nécessaires, elles débordent toutefois sur-le-champ de la liberté d'expression. Algérie, Chine, Cuba, Mozambique, Bangladesh usent et abusent de ces textes de loi.

À LIRE - Aux États-Unis, les aides à la création ne riment plus avec la diversité

Les crimes de lèse-majesté, la diffamation ou la lutte contre le terrorisme sont également de bons prétextes, pour les États, afin de mettre derrière les barreaux les auteurs ou les journalistes. En Iran, la poétesse Mahvash Sabet purge ainsi 10 années de prison pour espionnage, tandis que l'Algérie accuse Boualem Sansal d'atteintes à la sûreté de l’État...

L'identité attaquée

L'autre « tendance » de cette année, relevée par PEN International, porte sur la hausse des attaques contre les auteurs, non pas forcément pour la teneur leurs écrits, mais au seul prétexte de leur identité. Sur ce plan, genre, sexualité, ethnie ou religion peuvent tenir lieu de prétexte afin de censurer un auteur, de porter atteinte à sa liberté ou à son intégrité physique.

Répartition des attaques contre les écrivains, selon les zones géographiques (PEN International)

Ainsi, si les autrices ne représentent que 29 % des cas listés par PEN International dans son rapport, elles sont plus exposées au risque de procès et, bien entendu, au harcèlement, qu'il s'effectue en ligne ou non. Les membres de minorités, comme les Ouïghours en Chine ou les Kurdes en Turquie, ont été régulièrement visés au cours des derniers mois.

À LIRE - Le destin de Boualem Sansal, pris entre France, Algérie... et Italie

Les écrivains qui abordent des thématiques liées aux genres, à la sexualité, en particulier l'homosexualité, voire aux violences sexuelles, sont aussi confrontés à la censure et au harcèlement, notamment en Argentine, au Nigeria, en Ouganda, en Turquie ou aux États-Unis.

Le rapport complet de PEN International est accessible ci-dessous ou à cette adresse.

Photographie : illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com