Le traducteur français du regretté Miki Liukkonen récompensé

Sébastien Cagnoli cite, auprès de Helsingin Sanomat, parmi les ouvrages aussi inspirants que difficiles à traduire, le roman O de Miki Liukkonen, publié au Castor Astral, ainsi que Neuromaani de Jaakko Yli-Juonikas, sur lequel il travaille actuellement.

Les voix singulières de Mikko Rimminen et Katja Kettu ont également constitué pour lui des expériences de traduction intenses. De cette dernière il a traduit pour Actes Sud, Sage-femme (2014), et de Mikko Rimminen, Sondage au pif, également édité chez Actes Sud en 2013.



Il a par ailleurs proposé des traductions littéraires du finnois d'œuvres de Sofi Oksanen, Pirkko Saisio, Ann-Christin Antell, Karo Hämäläinen, Antti Rönkä, Iida Turpeinen, Jussi Valtonen, le poète sámi Niillas Holmberg ou Uuno Kailas. Il a aussi traduit des pièces de théâtre finlandaises, des livrets d’opéra, des essais, ainsi que de la littérature jeunesse.

Les langues finno-ougriennes, dont le finnois et l’estonien sont les exemples les plus connus, se distinguent par une structure agglutinante : les mots se construisent par l’ajout de multiples suffixes exprimant les cas, le temps, la possession ou la direction. Elles ne possèdent pas de genre grammatical et utilisent un système vocalique riche fondé sur l’harmonie des voyelles. Ces langues, non indo-européennes, présentent également une prosodie spécifique, marquée par un rythme régulier et une accentuation fixe sur la première syllabe.

Membre de l’Association pour le développement des études finno-ougriennes (Adéfo), il œuvre à la valorisation des langues finno-ougriennes et du patrimoine niçois, et a publié des traductions depuis l’anglais et le komi, et ponctuellement depuis le sámi, l’estonien, l’italien, le suédois, l’allemand, ainsi que le mari, l’oudmourte et le vepsien.

Outre son activité de traducteur, celui qui s’est intéressé à la langue finnoise en découvrant les œuvres de compositeurs finlandais, notamment dans le domaine de l’opéra, est écrivain et chercheur. Il a notamment publié des nouvelles et des pièces de théâtre.

Le Prix d'État pour un traducteur étranger, décerné par le ministère finlandais de l'Éducation et de la Culture, est attribué depuis 1975, soit depuis cinquante ans.

Par Hocine Bouhadjera

