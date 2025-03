Une orange, un vent d’enfance, et la morsure du souvenir

Certaines histoires ont besoin d’un lieu où s’enraciner. D’un lieu unique ou multiple — c’est leur liberté merveilleuse. Crèvecœur existe, bien sûr, en couches superposées, en parcelles éloignées dans l’espace et le temps. Là où les falaises de l’enfance, à l’extrême bord desquelles je me tenais, appuyée sur le vent, mordant dans une orange dont le goût me restera toujours en mémoire, rencontrent un jardin éblouissant.

Là où l’écriture a tâtonné pendant tant d’années avant de se déployer. Quand je retourne dans ce jardin, qui a fait venir à moi ce texte et l’a nourri, j’ai devant les yeux, simultanément et fugitivement, ces diverses réalités, ces souvenirs, ces blessures, ces désirs, ces attentes, ces songes changés en personnages, ces flambées de fureur devenues drames.

Je n’ai pas vécu ces drames comme je les ai écrits ; mais je les partage pourtant avec celles et ceux dont la vie a été assombrie par un secret ou une disparition. On doit parfois les éplucher jusqu’au cœur, les secrets, dans la douleur vive et saignante de l’arrachement, pour gagner une chance de renaître.

Esther, Gaspard, Tio-tio, l’Araignée, à cause de cela, sont un peu plus que des êtres de fiction. Même s’ils existent seulement au cœur d’un roman, ils sont devenus, pour moi, des compagnons. Grâce à eux, je vois plus clair, je respire mieux, j’entends des sons jusqu’ici inaudibles. Dans le parc il y avait la Maison des Hommes et la Maison des Femmes : cette simple phrase, semblable au début d’un conte ou d’une comptine, a chanté longtemps à mes oreilles avant de me mener dans une maison de papier.

CHRONIQUE – Un été à Crèvecœur : quand le passé remonte des falaises

Elle aussi est vouée à disparaître, bien sûr, comme la Grande Maison, comme le monde que nous connaissons et pour lequel nous tremblons. Restent les liens créés par l’écriture et la lecture, qui vibrent longtemps, et les gestes à notre portée. « C’est parfois tout ce que nous pouvons faire, dans notre vie, dit la mère d’Esther à sa fille dont le bonheur déborde parfois en violence et en saccage : couper nos roses mortes, espérer une autre floraison. »

À propos de Crèvecœur : Esther revient, vingt ans après, sur l’été de ses quinze ans passé à Crèvecoeur, le domaine familial littéralement rongé par la falaise. Cet été-là, son cousin Gaspard, qu’elle aimait depuis l’enfance, a mystérieusement disparu. Tandis que la grand-mère, surnommée l’Araignée, s’enfermait dans la solitude, un secret enfoui rongeait la famille. À l’âge adulte, Esther retourne sur les lieux et découvre enfin la vérité sur cette disparition et sur le drame silencieux qui a brisé les siens.

