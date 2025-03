Les feux de l'amour, roman-photo

Car il y a procès. La place réservée à une avocate dont l’intrusion surprend est parcimonieuse. Elle est avocate mais surtout une forme de psychothérapeute assez habile. Son approche des êtres est juste au même titre que la vision de la littérature de Claire Lancel (double de Camille Laurens), qui s’amuse de sa posture de « grand écrivain » et se répand dans des monologues où elle se justifie sans cesse.

De temps en temps, Camille Laurens glisse des poèmes en prose avant de basculer en toute fin dans un conte dystopique, et des répétitions de textes qui désarment.

Que l’on me pardonne ! Je me suis crue dans un roman à l’eau de rose, un roman-photo parfaitement fabriqué de toutes pièces. La construction romanesque, quasi parfaite, nous livre un par un tous les codes de la perversion narcissique exercée sur autrui. Rien ne manque.

On sent qu’on est prié d’y croire. C’est dommage que cela ne fonctionne pas. Les personnages ne sont absolument pas crédibles. Surtout Gilles, marionnettiste de son état, qui manipule les êtres comme des pantins. Voilà encore un effet très attendu. Des passages entiers grandiloquents sont sans intérêt. Jamais je n’ai été inquiétée par les tourments que cette histoire était censée produire au fond de moi.

Dès le départ, c’est écrit, on ne peut croire aux promesses que les deux héros se font de ne pas se trahir. L’impression d’avoir été baladée entre réalité et fiction, duo qui ne fonctionne pas cette fois-ci. A force de semer des indices, le livre bascule dans le polar et emprunte des spirales inquiétantes qui révèlent la véritable personnalité de Gilles. Admettons.

Est-ce suffisant pour continuer de captiver le lecteur et le garder près de soi ? Non. Les accélérations du scénario sont telles qu’on ne comprend ni pourquoi ni comment Claire l’hyper-victime est emprisonnée, et Gilles le méchant sociopathe, dans le coma. Le mot « Emprise » est à la mode, alors il faut tout de suite parler d’emprise : ça fait clinique, ça claque, ça impressionne, ça fait tragédie grecque, ça vire spectral, personnalité double et j’en passe.

Aussi vrai que j’ai lu, en effet, une passion qui s’achève tristement, et une femme qui se fait avoir, qui est dupée, trompée, de manière lamentable, je n’ai, en revanche, pas particulièrement vu ou senti d’emprise, celle que j’étais censée considérer.

M’ont horripilée pêle-mêle l’aspect redondant et souffreteux de l’ouvrage, des réflexions artificielles de midinette sur l’amour, sur les relations homme-femme et cette puérile recherche absolument vaine de perfection. Je déplore un nombre inconsidéré de clichés, d’éléments de langages, de lieux communs qui vont et viennent à toutes les pages.

Le coup de théâtre final est vacuité, comme un coup d’épée dans l’eau. Il y a des phrases « J'ai une addiction à l'âme humaine » ou « J’en ferais bien mon quatre heures » qui font carrément tâche dans un roman de Camille Laurens. A force de mêler les genres – roman de procès, roman psychologique, polar littéraire -, le lecteur ne parvient pas à suivre le parcours passionnel fragmenté et foutraque des deux protagonistes.

Je suis restée loin de ce roman polyphonique, je n’ai pas aimé l’étude des rapports de force, et j’ai été fortement désorientée par ses rebondissements tout à trac. Et ce ne sont pas les jolies descriptions répétées autour du mimosa qui parviennent à sauver ce texte, que je trouve décevant.

Par Laurence Biava

