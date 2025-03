Apprendre à compter le temps qui passe, avec Morgane Rospars

Morgane Rospars nous convie à une petite histoire tendre qui s’ancre dans le quotidien d’un jeune garçon. Au fur et à mesure que le temps passe on le voit grandir jusqu’à devenir adulte. Pour mettre en scène cette histoire, l’autrice adopte un plan fixe tout le long de l’album (ou presque) qui permet de concentrer l’attention sur le paysage, sur ses variations graphiques ainsi que sur les péripéties qui s’y déroulent.

Elle invite ainsi à une contemplation immobile d’autant plus fascinante que chaque double page resplendit et saisit le regard. Les lignes sont épaisses, séduisantes, sinueuses et constantes tandis que les couleurs changent constamment et parent l’horizon de mille nuances qui flamboient.

Les couleurs disent les saisons, elles disent le froid, elles disent la chaleur, elles disent les évènements, bref, elles pourraient raconter l’histoire à elles-seules ou, inversement, l’histoire pourrait se résumer dans ces modulations chromatiques.

On retrouve quelque chose de la technique de gravure sur bois ou de linogravure (l’artiste développe d’ailleurs une pratique de tampons qu’elle utilise pour réaliser des ex-libris qu’elle présente sur son site internet) qui rend les plages de couleurs séduisantes, et en contraste avec la ligne.

L’œil du lecteur, comme celui de l’enfant qui regarde par la fenêtre avant d’aller jouer et grandir devant, est émerveillé par cette empreinte du temps sur le paysage, par cette forme d’archéologie qui se dessine devant nos yeux.

Une petite histoire qui compte est un bel album, sensible et graphiquement élégant, qui parle du temps qui passe et des lieux qui nous voient grandir.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com