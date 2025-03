Un feuillet de la Bible de Gutenberg retrouvé dans un grenier

Le document a été retrouvé par un habitant de Bromsgrove, dans le Worcestershire, parmi les effets personnels de son grand-père récemment décédé. Il reposait dans une boîte fermée depuis plus de cinquante ans, entreposée dans le grenier familial.

Ce feuillet provient de la célèbre « Bible à 42 lignes », produite par Johannes Gutenberg à Mayence. Il contient une section du Livre des Nombres, précisément les versets allant de Nombres 8:13 à 10:23. On y trouve des épisodes bibliques majeurs tels que la mise à part des Lévites, la célébration de la Pâque et la présence de la Nuée divine au-dessus du Tabernacle. Le texte est imprimé en caractères gothiques, agrémenté d’élégantes initiales lombardes en rouge et bleu, typiques de l’enluminure médiévale.

Ces feuillets pourraient provenir de l'exemplaire de Gabriel Wells (1861–1946), figure majeure de la bibliophilie anglo-américaine au début du XXe siècle, qui a marqué l’histoire du marché des livres anciens par une opération devenue emblématique : l’acquisition d’un exemplaire incomplet de la Bible de Gutenberg auprès du libraire Joseph Sabin, qui l’avait lui-même acheté aux enchères en 1920.

Estimant que l’état général de l’ouvrage ne justifiait pas sa conservation en un seul volume, Wells prit la décision audacieuse de le démembrer pour vendre chaque feuillet séparément. Cette démarche, à la fois commerciale et pédagogique, visait à rendre accessible ce chef-d’œuvre à un plus large public. Les feuillets en bon état étaient cédés en moyenne 150 $, tandis que ceux en mauvais état se vendaient autour de 100 $.

Un morceau de l'histoire européenne

La Bible de Gutenberg, considérée comme le premier livre d’envergure imprimé en Europe, est le fruit d’une collaboration éphémère entre Johannes Gutenberg, inventeur de la typographie européenne, et Johann Fust, riche prêteur de Mayence.

La fabrication de cette édition monumentale de plus de 640 feuillets mobilisa vraisemblablement plusieurs années de travail et une vaste équipe d'artisans. Environ 180 exemplaires furent produits entre 1452 et 1455. À ce jour, quarante-neuf exemplaires complets ou partiels sont répertoriés dans le monde, faisant de la Bible de Gutenberg l’un des livres les plus précieux jamais imprimés. Quatre d'entre eux sont en France, dont deux conservés par la Bibliothèque nationale. Aucun exemplaire complet n’a été mis en vente depuis 1978.

« L’immense valeur historique de la Bible de Gutenberg réside dans son rôle fondamental dans le développement de la typographie européenne et la diffusion du savoir », souligne Werner Freundel, directeur de Chorley.

« Alors que seules quelques Bibles de Gutenberg subsistent aujourd’hui à travers le monde, nous avons été stupéfaits de découvrir un feuillet authentique dans un simple grenier de Bromsgrove. Ce trésor représente une opportunité rarissime pour les collectionneurs, les chercheurs et les passionnés de patrimoine de posséder un fragment de l’histoire de l’imprimerie. »

La vente comprendra également d’autres pièces remarquables, dont de nombreux ensembles de livres anciens ou rares comme le Dictionnaire de langue anglaise de Samuel Johnson, estimé entre 800 et 1200 £ (950 à 1340 €), et une partie de la bibliothèque de Roger Cardinal, historien de l'art britannique, dédiée aux artistes surréalistes et estimée entre 300 et 500 £ (360 à 600 €).

