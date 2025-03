La sélection 2025 du Prix La Ponche

Car ici même, autrefois, séjournaient Françoise Sagan, Boris Vian, Colette, Sartre et Beauvoir, Annabel Buffet, Claude Lanzmann ou encore Alain Page. Certains y ont écrit des œuvres majeures, telles que Bonjour tristesse, Avec mon meilleur souvenir, La Naissance du jour, La Piscine ou Le Lièvre de Patagonie.

Le jury du Prix La Ponche s’est réuni le 24 mars dernier pour échanger, confronter ses lectures et affiner la sélection des ouvrages en lice pour l’édition 2025. Réunis autour d’un déjeuner, les douze membres ont dû départager une quarantaine de livres.

À l’issue de ces débats nourris, sept titres ont été retenus. Cette première sélection laisse apparaître des thématiques fortes : l’audace, le courage, la quête de liberté par l’écriture, ainsi qu’une grande intensité émotionnelle.

Autant de promesses littéraires qui annoncent une quatrième édition du Prix La Ponche placée sous le signe de l’élan, de l’exigence et de la sensibilité. Le lauréat ou la lauréate sera dévoilé le 23 mai prochain, à l’Hôtel La Ponche, à Saint-Tropez.

Les textes sélectionnés doivent refléter l’esprit du temps avec originalité, audace et une forme de décalage, en bousculant les conventions littéraires. Le prix peut consacrer une révélation ou saluer une œuvre confirmée. Il ne vise ni à récompenser des succès assurés, ni à se plier à des logiques commerciales, mais à accompagner l’émergence ou la reconnaissance d’une voix singulière.

Voici la liste 2025 :

Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, Éditions du Sous-Sol

La saison du silence, Claire Mathot, Actes Sud

Nos insomnies, Clothilde Salelles, L'Arbalète Gallimard

Pas d'ici, Espérance Garçonnat, Rivages

Carnes, Esther Teillard, Pauvert

Un perdant magnifique, Florence Seyvos, Éditions de l'Olivier

Mauvais élève, Philippe Vilain, Robert Laffont

Le jury réunit une douzaine de personnalités issues du monde littéraire et artistique : Nathalie Azoulai, lauréate du Prix La Ponche 2022 pour La Fille Parfaite ; David Foenkinos, auteur ; Sophie Fontanel ; Élodie Garamond, fondatrice du Tigre Yoga Club et autrice ; Chrystèle Gozlan, art advisor ; Lilia Hassaine, dont Panorama a été publié chez Gallimard en 2023 ; Arthur Larrue, auteur ; François Langlade, auteur ; Inès de la Motte Saint-Pierre, journaliste et réalisatrice à La Grande Librairie ; François Samuelson, agent littéraire et auteur de Il était une fois Libération (2023) ; Vanessa Trigano, coordinatrice du prix ; ainsi que Lisa Vignoli, créatrice du Prix La Ponche et autrice de Nue propriété (Stock, 2022).

À l’issue de la remise, le lauréat signera son ouvrage lors de la soirée, puis participera à une séance de dédicaces le lendemain à la librairie Scarlett, située à deux pas de la place des Lices. Il sera accompagné, pour l’occasion, des membres du jury. Ce moment convivial sera ouvert à tous.

Ce rendez-vous printanier offre un cadre idéal pour rassembler la presse, les invités et le lauréat. Le cocktail et la fête qui suivront, animés par la violoniste Marie Alix Grenier, donneront le coup d’envoi de la saison estivale sur la presqu’île.

En librairie, l’ouvrage primé portera un bandeau « Prix La Ponche Saint-Tropez » dès les premières chaleurs de l’été.

Le lauréat bénéficiera par ailleurs de la prise en charge de la traduction de son ouvrage en langue anglaise, ainsi que d’une résidence d’écriture d’une semaine à l’Hôtel La Ponche, pour travailler à son prochain livre. Cette dotation vise à dépasser le simple rôle de récompense pour s’inscrire dans une démarche de soutien actif à la création, en accompagnant concrètement le processus artistique.

Un objet-souvenir du prix, pensé par le designer Pierre-Alexis Guinet et réalisé par les Ateliers Hugo selon les codes les plus exigeants de la tradition du trophée, sera également remis au lauréat.

L’Hôtel La Ponche, écrin du prix, a été entièrement revisité. Depuis sa réouverture en juin 2021, il conjugue le goût de la Dolce Vita au ressac des vagues. Ce renouveau, porté par une nouvelle génération, insuffle un vent de fraîcheur sans rompre avec les codes du lieu.

Pour l'édition 2024, Victor Pouchet s'est vu remettre le Prix La Ponche grâce à son ouvrage L'Option Légère, paru aux éditions Gallimard.

