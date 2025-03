Les Ensablés - Jacques Rivière, Sentiments et critique

À se plonger dans les mille pages qui constituent ce volume, il est intéressant de saisir que la critique telle qu’elle est pensée par Jacques Rivière ne cherche pas à faire œuvre de bon goût (même s’il s’insurge contre les œuvres de qualité médiocre ou trop flatteuse du public), mais surtout à s’enthousiasmer pour des œuvres novatrices.

Car Jacques Rivière, tout comme Alain Fournier avec qui il prépare le concours de la rue d’Ulm, fait partie d’une génération fortement marquée par l’empreinte du symbolisme (Henri de Régnier en tête, Mallarmé en second) qui vont chercher au détour des années 1910 siècles à sonder les nouvelles voix/voies du siècle.

On est aux avant-postes de l’avant-garde et beaucoup de concepts esthétiques sont bousculés, mais dans l’esprit très clairvoyant de Rivière il convient de révéler dans la puissance des nouveaux créateurs davantage les évolutions que les révolutions. L’art est une continuité faite de ruptures.

La rigueur du raisonnement et la pertinence de l’analyse sont toujours présentes chez Rivière pour porter à la connaissance du public les ressorts du talent des écrivains qu’il admire : c’est louer l’énergie juvénile chez Barrès, l’explosion des formes chez Rimbaud, le mystérieux lyrisme chez Claudel, la quête de la vérité chez Proust.

Pour chacun de ces auteurs, et pour d’autres encore tels qu’Artaud, Larbaud, Charles-Louis Philippe, mais aussi pour des peintres (Gauguin, Moreau, Matisse, Bonnard, Denis), Rivière s’évertue à plonger dans l’œuvre et la scruter pour qu’elle rende le suc de son intention. Rivière fait partie de ces critiques qui sait voir et saisir l’essentiel d’une œuvre et en rendre compte par une formule étincelante. Aussi Rivière accompagne-t-il l’œuvre d’autrui, presque la prolonge.

Si délicat ce qu’il dit de Matisse : « le monde est pour lui le déroulement d’une étoffe épaisse et chargée. Mais parmi cette sensualité l’esprit s’insinue ». Magistrale sa façon d’appréhender Gide comme un homme qui après avoir vaincu la maladie s’affranchit de toutes servitudes pour apprendre à jouir : « l’hédonisme impénitent sans autre occupation qu’une certaine hilarité ».

Et génialement observé ce parallèle qu’il fait entre l’œuvre de Proust (page d’Albertine disparue à l’appui) et les théories toutes nouvelles de Freud : « je voudrais étudier ce qu’ils apportent de nouveau en psychologie, je voudrais fixer les progrès qu’ils peuvent nous faire accomplir dans la connaissance de ce que l’on appelait, à l’âge classique, le cœur humain ». Pour l’un comme pour l’autre : « rendre l’existence aux petites perceptions frappées d’oubli ».



Enthousiasme, élan, humeur, lâchons le mot : désir, l’exercice de la critique selon Rivière ne saurait se concevoir sans un engagement total de l’être. À sa façon, Rivière veut faire corps avec les œuvres qu’il analyse et instaurer avec elles un dialogue.

De l’esprit donc, mais surtout du cœur. Ce qui fait la fraîcheur de ce volume, c’est l’énergie sensuelle qui s’en dégage. Rivière aime et le dit. « Il se nourrit des autres pour se comprendre et tenter d’y découvrir des vérités », comme l’énonce très justement Ariane Charton qui a dirigé ce volume. L’exercice de la critique devient chez lui une forme de cocréation de l’œuvre des autres.

Sont publiés également dans ce volume les fragments et l’esquisse complète de l’unique roman de Jacques Rivière, Aimée, l’histoire de François en sa jeunesse écartelée entre deux femmes ; l’histoire bien évidemment d’un amour impossible et d’un regret éternel.

Par Les ensablés

