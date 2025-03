Au Canada, le livre pris dans la guerre des tarifs douaniers

Au début du mois de février, le président des États-Unis a mis en place de nouveaux droits de douane sur les produits provenant de la Chine, du Mexique et du Canada. Ces décisions ont été présentées comme des mesures de rétorsion, Donald Trump accusant les trois pays de ne pas suffisamment lutter contre la fabrication et la diffusion du fentanyl, un opioïde devenu un enjeu de santé publique aux États-Unis.

Les 25 % de droits de douane imposés aux produits en provenance du Canada viennent aussi sanctionner ce que le président américain estime être de la mauvaise volonté du pays voisin pour réguler les mouvements de populations.

Le Canada n'avait pas tardé à réagir : le jour même, Justin Trudeau, alors Premier ministre, avait répondu en indiquant que le pays appliquerait également une taxe de 25 % sur les produits importés des États-Unis. « Si le président Trump veut inaugurer un nouvel âge d’or pour les États-Unis, la meilleure voie est de s’associer avec le Canada, et non de nous punir », avait souligné à cette occasion le chef du gouvernement.

Les taxes douanières des deux pays sont entrées en vigueur au début du mois de mars, et concernent déjà un certain nombre de produits. Le gouvernement canadien, avec Mark Carney à sa tête désormais, réplique aux États-Unis en instaurant de nouvelles taxes, sur d'autres produits, dès le 2 avril prochain. Parmi les biens importés concernés, les livres...

De 25 à 40 $

Le gouvernement canadien a ouvert une phase de consultation concernant les produits susceptibles d'être taxés de manière plus conséquente, et le secteur du livre se manifeste donc depuis plusieurs semaines. L'association des libraires canadiens indépendants (Canadian Independent Booksellers’ Association, CIBA) et la chaine Indigo se sont même retrouvées autour de cette cause, à l'occasion d'un courrier envoyé à Mark Carney.

Dans cette missive, ils préviennent que l'application de ce nouveau tarif douanier sur les livres importés des États-Unis aura « des effets dévastateurs pour les lecteurs canadiens, nos commerces et notre paysage culturel ». En effet, développent Laura Carter (directrice de la CIBA) et Heather Reisman (PDG d'Indigo), la plupart des livres vendus au Canada sont imprimés aux États-Unis et distribués par des filiales américaines.

Julia Lutchman, propriétaire de la librairie Found Books & Shop (Cochrane), estime auprès de Postmedia que le prix d'un ouvrage grand format à couverture rigide (hardback) pourrait flamber, avec une hausse qui ferait passer un tarif de 25 $ à 40 $. « C'est une somme que la plupart des clients ne débourseront pas... C'est très stressant pour les libraires. »

Les auteurs canadiens ne seraient pas épargnés par cette politique douanière, puisqu'une majorité « est publiée par des multinationales dont les filiales canadiennes dépendent d'imprimeurs et de distributeurs américains », rappelle le courrier envoyé par la CIBA et Indigo.

L'export sur la sellette ?

Le secteur canadien du livre active tous ses leviers, en matière de lobbying, pour exclure le livre des biens concernés par la nouvelle politique douanière, mais se prépare tout de même à des conséquences sur les dépenses.

IndieBookstores.ca, le site internet commun des librairies indépendantes du Canada, multiplie ainsi les appels du pied depuis quelques jours, en invitant les clients à « acheter canadien ». « Lorsque vous achetez des livres canadiens, votre achat ne sert pas seulement votre communauté, mais aussi les éditeurs et les auteurs qui participent à étendre le paysage littéraire du Canada. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'acheter local ! », rappelle ainsi une campagne de communication.

L'Association of Canadian Publishers, qui représente les éditeurs du pays, assure que relativement peu de structures indépendantes du Canada impriment de l'autre côté de la frontière. Jack Illingworth, directeur de l'organisation, estime toutefois auprès de Quill & Quire qu'une taxe supplémentaire sur les livres, côté Canada, pourrait pousser les États-Unis à faire de même — pour l'instant, les ouvrages canadiens peuvent être exportés du côté américain sans nouveau prélèvement.

Il craint également « les conséquences à long terme d'un abandon de la pratique canadienne jusqu'à présent, qui fait en sorte que le livre soit exclu des négociations commerciales ». Comme d'autres acteurs du secteur, il rappelle par ailleurs que les livres ne sont pas des biens interchangeables, ou moins que d'autres produits : une personne qui souhaite lire un livre précis ne peut pas trouver une satisfaction équivalente au travers d'une autre référence.

Photographie : Devanture à Toronto, Canada (illustration, Ian Muttoo, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com