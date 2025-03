Hans Ulrich Obrist salué pour son travail sur Édouard Glissant

Hans Ulrich Obrist est récompensé pour son livre Édouard Glissant, Hans Ulrich Obrist, Dans un monde imprévisible, l'utopie est nécessaire (Paris, Seuil/Luma, 2024). Cet ouvrage propose une réflexion passionnante sur la pensée d'Édouard Glissant, son rapport à l'art et à la création, ainsi que sur la manière dont l'utopie peut être un moteur d'imagination et de transformation du monde.

À travers une conversation dense et inspirante, Obrist met en lumière les idées visionnaires de Glissant sur la diversité culturelle, la poétique de la relation et l’importance du dialogue entre les disciplines.

Né en 2016 de la volonté de Jean-Maurice Belayche, Philippe Méaille et François Morellet, le Prix François Morellet est le seul prix auquel François Morellet accepta de donner son nom. Il récompense chaque année une œuvre littéraire ou un auteur pour son engagement en faveur de l’art contemporain.

Il s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le Château de Montsoreau — musée d’Art contemporain et les Journées nationales du livre et du vin (Saumur).

Théoricien, critique et commissaire d'exposition de renommée internationale, Hans Ulrich Obrist est une figure essentielle du paysage artistique mondial. Directeur artistique de la Serpentine Galleries à Londres, il a consacré sa carrière à défendre l'expérimentation, la transmission et le dialogue entre les artistes, les institutions et le public.

Par ses expositions, ses écrits et ses interviews, il a su créer des ponts entre les générations et les disciplines, faisant de lui l'un des penseurs les plus influents de l'art contemporain.

La remise du prix aura lieu le dimanche 6 avril à 11h à Saumur, dans le cadre des Journées nationales du livre et du vin. L'année dernière, la récompense est revenue à Laurent Le Bon, président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou depuis 2021.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com