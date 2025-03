Francfort 2025 : les auteurs philippins à l'honneur

Placée sous le signe du vers du grand poète et héros national philippin José Rizal, « L’imagination peuple l’air », la programmation entend souligner l’entrelacement entre littérature, mémoire et imaginaire dans une nation aux multiples langues et influences. À cette occasion, les Philippines mettront en avant un large éventail de genres : fiction climatique, science-fiction, poésie, récits new adult, romans graphiques, littérature jeunesse ou encore fiction contemporaine.

La première liste d’auteurs invités donne un aperçu de cette diversité. On y retrouve cinq membres de l'Ordre des Artistes nationaux, qui constitue la plus haute distinction culturelle du pays : les écrivains Virgilio S. Almario, Resil B. Mojares et Gemino H. Abad, le cinéaste Kidlat Tahimik et le scénariste et romancier Ricky Lee.

À leurs côtés, des auteurs majeurs comme José Dalisay, dont le roman La sœur de Soledad a été traduit en français par Jean-Pierre Aoustin aux éditions Mercure de France, ou encore la journaliste Maria Ressa, Prix Nobel de la Paix en 2021 pour son combat en faveur de la liberté d'expression, et autrice de Résistez aux dictateurs — La lutte pour notre avenir (traduit par Odile Demange aux éditions Fayard).

La journaliste Patricia Evangelista sera également présente avec son ouvrage sur la guerre sanglante du président philippin Rodrigo Duterte contre le trafic de drogue, Some People Need Killing, qui figurait dans la liste des 10 meilleures livres de 2023 du New York Times. Daryll Delgado présentera Remains, un roman de fiction climatique dans un pays particulièrement touché par la dégradation de l'environnement.

Le roman graphique occupe aussi une place importante, avec les participations annoncées de Budjette Tan, auteur de Trese, paru aux éditions Delcourt dans une traduction de Jean Marc Lainé, Mervin Malonzo, Manix Abrera ou encore J. Philip Ignacio.

Parmi les autres auteurs invités figurent, dans la catégorie poésie et fiction Luna Sicat Cleto, Luisa Igloria, Marjorie Evasco et Merlie Alunan ; Luis Gatmaitan pour la littérature jeunesse ; et Sarge Lacuesta, Ronaldo S. Vivo Jr., Jessica Zafra et Stephanie Coo en fiction contemporaine.

Leipzig et Heidelberg en guise d'échauffement

Dans cette dynamique d'ouverture au marché international, entre décembre 2023 et décembre 2024, 129 titres philippins ont été traduits dans des langues étrangères grâce au programme PHLGoH2025 mené par le Conseil national du livre (NBDB).

En amont de leur participation à la grande Foire du livre de Francfort, les Philippines disposeront pour la première fois d’un stand national à la Leipziger Buchmesse, la Foire du Livre de Leipzig (du 27 au 30 mars 2025), où seront présentés 150 titres et organisés 11 événements. À cette occasion, des figures comme Renren Galeno, Paolo Herras, Kristian Cordero, Annette Hug et Monica Fröhlich viendront évoquer les enjeux de la traduction et les scènes émergentes.

Par ailleurs, l’exposition Oculus, ouverte à Heidelberg jusqu’au 18 mai 2025, donne le coup d’envoi culturel de cette programmation. Conçue par Patrick Flores au Heidelberger Kunstverein, elle explore les liens entre vision, écologie et imaginaire, en écho aux études d’ophtalmologie de José Rizal à Heidelberg et à l’écriture de Noli Me Tangere, son premier roman (traduit sous le titre N'y touchez pas ! par Jovita Ventura Castro, Gallimard, 1980).

