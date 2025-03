Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO : le bilan

La dynamique s’est particulièrement déployée auprès de la jeunesse : 14.186 élèves ont été impliqués dans 190 projets scolaires, et 105 rencontres d’auteur·rices ont eu lieu dans les écoles. En parallèle, 10 actions ont été conduites dans les établissements pénitentiaires, avec un impact concret : +7000 prêts à la maison d’arrêt de Strasbourg.

« Strasbourg est une ville au carrefour des idées, des écrits, des influences, et ce depuis des siècles. Notre monde contemporain bouscule et parfois maltraite les pensées. Lire notre monde nous a offert de très nombreux espaces de débats, d‘échanges, de découvertes, d’ouvertures à l’altérité, à l’imaginaire et aux possibles, pour nous aider à appréhender la complexité de nos sociétés », souligne Anne Mistler, adjointe aux arts et cultures.

Au fil de l’année, les projets structurants ont jalonné le territoire : 19.000 livres distribués, 17 cabanes à livres installées, 5 tramways décorés par des illustrateurs renommés (Blutch, Serge Bloch, Emilie Clarke, Anouk Ricard, Joseph Levacher), qui continueront de circuler pendant cinq ans. Le projet Pages Blanches, installation immersive du collectif Le Bruit du Frigo, a rassemblé 45.000 visiteurs.

Un hommage a été rendu à Maryse Condé, marraine de l’événement, en ouverture de l’année. Dix-neuf auteurs, illustrateurs et personnalités du monde littéraire — de Kamel Daoud à Nancy Huston, en passant par Dany Laferrière, Philippe Claudel ou Terry Gilliam — ont participé à plus de 80 actions. Un recueil collectif avec neuf textes inédits verra le jour en clôture d’année.

« Cette année a permis de développer une stratégie inédite et durable autour des bibliothèques d’école et de renforcer les actions des médiathèques, premiers acteurs du territoire dans l’accès au livre et à la lecture », note Salem Drici, conseiller municipal délégué à la lecture publique.

Le projet s’est inscrit dans une trajectoire budgétaire sur quatre ans, pour un total de 6,1 millions d’euros, dont 4,5 millions consacrés à la programmation. Un financement public-privé a permis de sécuriser 2,324 millions d’euros de recettes, avec le soutien notamment de l’État, la Région Grand Est, la Ville de Strasbourg, l’Eurométropole, mais aussi du Crédit Mutuel (800.000 €), principal mécène.

Des dispositifs « novateurs » ont par ailleurs vu le jour :

– 130.000 € d’aide à la création via un appel à projets pour des initiatives culturelles menées en EHPAD, auprès de personnes migrantes ou en situation de handicap ;

– 16 bourses littéraires et artistiques ont été attribuées en 2024, autour de thématiques comme les dystopies, l’écologie, les identités de genre ou les exils ;

– 20 bourses pour l’écriture de scénarios audiovisuels ont été créées, pour un budget de 100 000 €, afin d’accompagner les auteur·rices dans leurs démarches de création.

Enfin, la mobilisation citoyenne a été centrale, avec deux communautés d’ambassadeurs à Strasbourg et Dresde, soit 155 personnes engagées. L’installation photographique Inside Out a réuni 925 participants posant avec leur livre préféré.

La Ville de Strasbourg sera présente à Rio de Janeiro le 24 avril 2025 pour la passation officielle de la labellisation Capitale mondiale du livre.

Ci-dessous, tous les détails du bilan de l’année Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO 2024 :

Crédits photo : Strasbourg Capitale mondiale du livre UNESCO

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com