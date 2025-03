Née dans l’anonymat du Paris populaire en 1867, Jeanne Lanvin semble d’abord promise au destin commun des jeunes filles du XIXe siècle : une existence modeste faite de travail et d’effacement. Pourtant, à force de ténacité et d’intuition, elle bâtit l’une des plus grandes maisons de couture françaises, la plus ancienne encore en activité aujourd’hui. Partie de rien, elle incarne l’ascension sociale par le talent dans un univers encore balbutiant pour les femmes entrepreneures.

Autodidacte, visionnaire du luxe, elle fonde son empire sur le goût, la rigueur et une sensibilité tournée vers l’élégance féminine. Elle habille la haute société, les actrices et les aristocrates, tout en restant une figure énigmatique. Peu bavarde sur elle-même, Jeanne Lanvin laisse peu de traces intimes : pas d’épanchement, aucune autobiographie, presque aucune correspondance. Sa vie, elle la raconte à travers ses créations – robes, parfums, chapeaux – souvent dédiées à sa fille unique, muse absolue et centre de son monde.

Son œuvre n’est pas simplement esthétique : elle est une déclaration silencieuse. Chaque vêtement porte un nom évocateur, comme un fragment de récit ou un clin d’œil à son époque. En habillant les femmes, elle donne forme à leurs rêves, à leurs rôles, à leur histoire. Par son parcours, Jeanne Lanvin incarne l’autre versant du roman de la mode, moins flamboyant que Chanel, mais tout aussi essentiel : celui du travail silencieux, du raffinement maîtrisé et de la fidélité à une vision.

Dans la biographie que lui consacre Jérôme Picon, publiée chez Flammarion, Jeanne Lanvin apparaît comme une héroïne discrète, dont le génie s’est exprimé moins par des mots que par une œuvre tissée de gestes, de tissus et de silhouettes. Une vie cousue main, sans tapage, mais à la trace indélébile.