Changement de gouvernance pour l’association des Éditeurs d'Éducation

Delphine Dourlet prend également la tête du groupe « Éducation » du Syndicat national de l’édition.

Spécialiste reconnue de l’édition scolaire et du numérique éducatif, Delphine Dourlet a accompagné de près les grandes réformes et mutations du système éducatif de ces dernières années. Active au sein de l’association depuis plus de dix ans, elle succède à Célia Rosentraub, directrice des Éditions Hatier-Foucher et directrice e-éducation chez Hachette Livre. L’association salue l’engagement constant de Célia Rosentraub et les actions qu’elle a menées durant ses sept années de mandat.

Dans le même temps, l’association accueille Louise Andrieu, diplômée en politiques publiques européennes du King's College de Londres, en tant que directrice. Elle évolue depuis dix ans dans les secteurs de la culture, de l’éducation et du numérique. Elle a notamment participé au développement des services numériques d’ARTE Éducation et dirigé le service Éducation de L’Agence du court métrage.

Fondée en 1985, l’association Les Éditeurs d’Éducation rassemble la majorité des éditeurs scolaires en France. Elle œuvre à une réflexion continue sur les manuels et ressources pédagogiques, tant imprimés que numériques. Elle anime également le groupe « Éducation » du Syndicat national de l’édition, qui veille à représenter et valoriser le rôle des éditeurs auprès des pouvoirs publics, des enseignants et du grand public.

Crédits image : Delphine Dourlet et Louise Andrieu, par Les Éditeurs d'Éducation

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com