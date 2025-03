Le destin de Boualem Sansal, pris entre France, Algérie... et Italie

Boualem Sansal a été arrêté le 16 novembre dernier à l’aéroport d’Alger. Il est accusé d’avoir enfreint l’article 87 bis du Code pénal algérien, relatif aux atteintes à la sûreté de l’État, un article fréquemment utilisé comme base d’inculpation générale contre les dissidents. « Sansal est un écrivain connu pour ses prises de position critiques à l’égard du gouvernement autoritaire algérien et des régimes théocratiques », rappelle l’Associazione Italiana Editori dans un communiqué.

Et de fait, l’AIE se joint aux appels lancés par des auteurs et des éditeurs pour demander sa libération. « La défense de la liberté d’opinion et d’expression a toujours été et restera au cœur de l’action de l’Association italienne des éditeurs », affirme Innocenzo Cipolletta, président de l’organisation.

« C’est pourquoi l’AIE soutient la demande de libération immédiate de l’écrivain et espère que son cas, comme cela a été proposé lors de la Foire du livre de Bruxelles dans le cadre d’une rencontre organisée par l’association des éditeurs allemands Börsenverein, sera porté à l’attention de l’opinion publique dans toutes les foires du livre européennes. »

Selon le président de l’AIE, « Sansal paie aujourd’hui son engagement dans la dénonciation de l’autoritarisme et des régimes théocratiques ».

Une prise de position qui coulerait de source, tant le cas de figure est ahurissant et la peine réclamée hors de propos. Son arrestation en novembre 2024 aura suscité une vive émotion au sein de la communauté internationale.

Plusieurs intellectuels et personnalités de renom, dont des lauréats du prix Nobel tels qu’Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Orhan Pamuk et Wole Soyinka, ont signé un manifeste appelant à sa libération. En France, une Société de soutien international à Boualem Sansal a été créée en décembre 2024 à l’initiative des éditions Gallimard, visant à soutenir sa défense judiciaire et à mener des actions de communication en faveur de sa libération.

Or, depuis juillet 2024, les relations italo-algériennes se sont notablement renforcées sur les plans diplomatique, économique et culturel. La dynamique s’inscrit dans une volonté mutuelle de consolider un partenariat stratégique, notamment dans le domaine énergétique.

Rappelons en effet qu’en octobre 2024, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, s’est rendue en Libye, où elle a signé un accord énergétique majeur. Cette visite s’inscrit dans une série d’initiatives visant à positionner l’Italie comme un partenaire clé en Méditerranée, notamment avec l’Algérie.

Économiquement, l’Italie a dépassé la France en devenant le principal partenaire européen de l’Algérie, avec un volume d’échanges atteignant 20 milliards d’euros en 2024, contre 7,19 milliards en 2021. L’Algérie fournit désormais 40 % du gaz consommé en Italie.

Par ailleurs, les investissements italiens, estimés à 10 milliards d’euros en 2021, se diversifient vers des secteurs tels que l’agroalimentaire, le biomédical et le numérique, dépassant ainsi le domaine des hydrocarbures.

Enfin, sur le plan culturel, les deux nations ont exprimé leur volonté de renforcer leur coopération. En janvier 2025, lors de l’inauguration d’une exposition au Musée public national des Beaux-Arts d’Alger mettant en valeur des œuvres de la peinture italienne, le ministre algérien de la Culture a souligné l’importance d’intensifier les relations culturelles. Et ce, à travers de nouveaux projets dans des domaines tels que le patrimoine, le cinéma, le livre, l’audiovisuel, la musique et l’art en général.

Alors, assiste-t-on à une Italie devenant partenaire stratégique de l’Algérie et donc à même de jouer un rôle significatif dans les démarches internationales visant à obtenir la libération de Boualem Sansal ? L’implication de l’AIE s’inscrirait dans la continuité des relations culturelles étroites entre les deux pays. Et témoignerait de l’engagement de l’Italie en faveur de la liberté d’expression et des droits de l’Homme.

D’autant que les échanges franco-algériens, eux, demeurent fluctuants et tendus : le communiqué de l’AIE participe de facto à la construction d’une image internationale de l’Italie vis-à-vis des libertés fondamentales.

Cette initiative s’inscrit dans un soft power culturel ​de la part d’une structure non gouvernementale, adresse à l’Europe un signal. À chacun de l’interpréter : le cas Sansal serait-il devenu un enjeu continental de défense des droits fondamentaux, au-delà des intérêts économiques ou bilatéraux ? Ou de communication politique – y compris de l’AIE vers le gouvernement Meloni ?

Photographie : à droite, l'écrivain Boualem Sansal, en 2015, aux côtés de Hédi Kaddour (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com