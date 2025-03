Finalement, les PUF publieront bien un livre “antiwoke

Paul Garapon, éditeur au sein des PUF, a fait parvenir un message aux codirecteurs de l'ouvrage, Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador et Pierre Vermeren, pour leur faire part de la levée de la suspension de Face à l’obscurantisme woke, a révélé Libération.

Prévu pour 9 avril, à l'origine, le livre paraitra le 30 de ce mois. Paul Garapon assure même que « la volonté de publier [leur] ouvrage ne [l’]a jamais quitté », quand les éditions PUF annonçaient, il y a une dizaine de jours, que le « contexte politique national et international » était peu propice à l'« accueil serein » du titre...

Malgré ces discours contradictoires, Paul Garapon suggère désormais que la publication de l'ouvrage serait bénéfique aux PUF : « Certains journalistes, et pas des moindres, voient dans le soutien du projet Périclès de Pierre-Édouard Stérin à l’Observatoire de l’éthique universitaire, dont certains d’entre vous font partie, un motif de guerre contre le livre, mais surtout contre les PUF », écrit-il dans son texte, cité par l'hebdomadaire d'extrême droite Le Journal du Dimanche.

L'éditeur des PUF assure encore que « l’Observatoire de l’éthique universitaire n’a jamais au grand jamais aidé à l’édition de notre ouvrage par quelques subventions que ce soit ».

Le wokisme, meilleur ennemi

D'après la première présentation de l'éditeur, Face à l’obscurantisme woke doit exposer la « pénétration des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre dans les milieux actuels de la recherche en lettres et sciences humaines, en droit et même dans les sciences dures ».

Une levée de boucliers de nombreux chercheurs et chercheuses avait accueilli l'annonce de l'ouvrage, notamment au sein du collectif Stand Up For Science France, qui s'est mobilisé, le 7 mars dernier, pour soutenir le secteur de la recherche américain, attaqué frontalement par Donald Trump.

Le président américain et ses partisans utilisent en effet le « wokisme » pour limiter les subventions aux universités classées « woke », voire supprimer les soutiens publics aux projets de recherche qui font apparaitre certains termes, comme anti-raciste, biais, handicap, diversité, égalité, inégalité ou minorités. Le spectre de la « censure woke » sert ainsi une politique réactionnaire : cette analyse n'a pas convaincu Xavier-Laurent Salvador, qui, dans un droit de réponse adressé à ActuaLitté, estime que l'« inversion des valeurs » caractérise plutôt le wokisme.

Par ailleurs, rappelons qu'Emmanuelle Hénin, Xavier-Laurent Salvador et Pierre Vermeren, les codirecteurs et codirectrice de l'ouvrage, et d'autres auteurs y ayant participé, sont impliqués dans les travaux de l'Observatoire de l’éthique universitaire, financé par l’institut Périclès, l'outil idéologique du milliardaire Pierre-Édouard Stérin pour amener l'extrême droite au pouvoir.

Enfin, remarquons que l'ouvrage, après l'annonce de sa suspension par les éditions PUF, a obtenu le soutien d'une certaine sphère médiatique représentant toutes les nuances de la droite radicale, de Valeurs Actuelles au Journal du Dimanche, en passant par Europe 1 et Le Figaro...

Nous avons contacté les éditions PUF : si elles nous avaient répondu à l'annonce de la suspension, elles n'ont pas donné suite à nos nouvelles questions.

Mise à jour 24/03, 16h12 :

Les PUF, en réponse à nos questions, nous ont fait parvenir un communiqué de presse, reproduit ci-dessous en intégralité.

Au moment où les Puf allaient publier Face à l’obscurantisme woke, une campagne de

presse s’est soudain violemment enclenchée, faisant peser sur cet ouvrage le soupçon qu’un

mécène d’extrême droite était à l’origine du projet éditorial, discréditant ainsi scientifiquement le livre et nuisant gravement à ses contributeurs tout comme aux Puf. La maison d’édition a donc suspendu la publication pour prendre le temps de défaire les amalgames et de rétablir la vérité des faits, dans l’attente d’un retour à la sérénité. C’est aujourd’hui chose faite. De surcroît, nous avons désormais la confirmation que l’ouvrage n’a bénéficié d’aucune subvention ni aide à l’édition d’aucune sorte.

Les Puf ont confié il y a plus de deux ans à trois auteurs la direction de ce projet d’ouvrage

collectif, qui entend s’opposer aux dérives du wokisme avec l’objet d’en discuter les impensés

par des arguments entrant dans le cadre d’un débat intellectuel de bonne tenue, tout en

ménageant un nécessaire pluralisme de sensibilités et d’opinions des contributeurs.

En cela, cet ouvrage mérite bien d’être publié aux Puf, maison d’édition privée qui accompagne les travaux et débats universitaires depuis plus de cent ans avec le souci constant de donner à s’exprimer à tous les courants de la vie intellectuelle, dans le périmètre inviolable d’un cadre démocratique et républicain.

L’ouvrage Face à l’obscurantisme woke paraîtra donc en librairie le 30 avril prochain.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com