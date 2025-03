Actes Sud visée par le CRIF : une BD sur Gaza mise en cause

« On n'a jamais vu une association ordonner directement à des librairies le retrait d’un ouvrage, en dehors de toute décision de justice », nous confie le service juridique de la maison, et de développer : « Une telle démarche s'apparente à un appel au boycott, visant à rendre un livre invisible. Elle interroge les limites du débat démocratique et de la liberté d’expression. » Dans la missive envoyée à un libraire, le CRIF répond que si « la liberté d’expression est un droit fondamental, elle n’autorise ni la falsification des faits ni l’incitation à la haine ».

« Une arme de propagande » ?

La branche régionale de l’association, qui regroupe diverses sensibilités au sein de la communauté juive de France, indique avoir pris connaissance de l’album le 28 février 2025. Selon cette dernière, il « ne se contente pas de relater un point de vue, mais falsifie la réalité pour en faire une arme de propagande ».

Elle appuie ses accusations en s’appuyant sur plusieurs extraits de l’ouvrage, qu’elle cite à l’appui de sa démonstration : « L'antisionisme est un devoir »; « La Palestine est la boussole morale du monde »; « L'armée la plus morale (Ndr : le mot morale est barré) dépravée du monde »; et « D'abord, ils nous ont dit de ne pas scander : "du fleuve à la mer, la Palestine sera libre", parce que c'est antisémite. Maintenant, ils nous demandent d'arrêter de dire "Palestine libre" porce que c'est antisémite. Je me demande quel sera le prochain mot interdit: "Palestine" ou "libre" ? »

Auprès de l'éditeur, la branche Auvergne Rhône-Alpes du CRIF affirme, dans une autre lettre, daté du 1er mars, que publier une œuvre ne se limite pas à lui offrir une visibilité, c’est aussi lui conférer une légitimité. En substance, selon l'organisation, lorsqu'un éditeur choisit de publier un récit militant sur un conflit, il risque d'entretenir une vision simpliste des faits et d'alimenter une perception biaisée, plutôt qu'une compréhension nuancée de la réalité. Réfutant qu'il s'agit d'un ouvrage d'analyse ou de témoignage, l'association invite la maison à mesurer les conséquences d’un tel choix éditorial.

Dans un courrier daté du 5 mars, Actes Sud répond au CRIF en soulignant que la lecture proposée par l'association concernant l'ouvrage de Mazen Kerbaj relevait d'une appréciation subjective, tout comme les attentes exprimées envers la maison d'édition. L'éditeur a également contesté l'opposition établie par le CRIF entre « idéologie » et « vérité », refusant d'admettre implicitement que l'association puisse revendiquer une quelconque autorité sur cette dernière.

Actes Sud conclut en précisant qu’elle ne souhaite pas engager un débat détaillé sur son choix éditorial, ni sur les extraits cités par le CRIF qu'elle considère comme sortis de leur contexte, et affirme qu'elle maintiendra sans réserve son soutien à l'ensemble des ouvrages inscrits à son catalogue.

Auprès d'ActuaLitté, la maison rappelle qu’Actes Sud BD est également l’éditeur des autrices israéliennes Batia Kolton et Rutu Modan. Et d'être formelle : « Si le président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes est libre de souhaiter que des publications telles que Gaza, est-ce que vous nous voyez vraiment ? ne voient pas le jour, il outrepasse sa liberté en intimant aux libraires, sur base de sa seule appréciation, de retirer cet ouvrage de leurs rayons. »

Avant de voir, plus précisément, si les passages mis en évidence méritent réellement condamnation, au moins morale, que contient Gaza, est-ce que vous nous voyez vraiment ? L’album, qu'ActuaLitté a pu consulter, rassemble des illustrations de Mazen Kerbaj, artiste libanais vivant à Berlin, réalisées entre le 9 octobre 2023 et le 24 septembre 2024. Ce dernier a souhaité rendre compte de la tragédie qui frappe Gaza, en publiant en ligne des dessins inspirés directement des témoignages et des informations qu'il recevait quotidiennement sur les réseaux sociaux. Un album clairement engagé en faveur des Palestiniens, certes, mais cela justifie-t-il pour autant d’interpeller directement les libraires français ?

Pour le premier extrait mis en cause, la citation a été tronquée. Au complet, le dessin, daté du 21 octobre 2023, dit : « SOYONS CLAIRS : L'ANTISEMITISME est une HONTE alors que L'ANTISIONISME est un DEVOIR. » libre à présent, avec la phrase complète, de juger. Au sujet du deuxième extrait, « La Palestine est la boussole morale du monde », difficile de savoir ce qui est reproché, sauf d'assimiler tout combattant du Hamas à un habitant de la Palestine. Quant à « L'armée la plus morale (Ndr : le mot morale est barré dans le dessin) dépravée du monde », il figure au-dessus d’un texte qui justifie ce point de vue, contextualise Actes Sud.

Enfin, au sujet du dernier passage mis en cause, plus long, Actes Sud propose de se renseigner sur l'histoire de l'expression, « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ». Ce slogan désigne la revendication d’un État palestinien sur tout le territoire situé entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, actuellement partagé entre Israël, la Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est.

Si certains perçoivent ce slogan comme l’expression d’un idéal démocratique et d’égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens, sans volonté d’anéantissement d’Israël, d’autres – notamment plusieurs organisations juives – l’interprètent comme la manifestation d’un projet antisémite niant la légitimité de l’État israélien. Tandis que les États-Unis le qualifient officiellement d’appel à la destruction d’Israël, la justice allemande, de son côté, a par exemple estimé que son usage ne constituait pas en soi une infraction pénale.

Récemment, à Jérusalem-Est, un livre de coloriage, intitulé From the River to the Sea, a été présenté par la police israélienne comme preuve d’incitation au terrorisme, lors d’un raid dans deux librairies palestiniennes. Une action largement critiquée en Occident pour son caractère arbitraire.

À la suite de la diffusion sur X de la lettre du CRIF Auvergne Rhône-Alpes à un libraire, la députée européenne d’origine palestinienne, Rima Hassan, a réagi sur le réseau social : « Depuis des années quand je me rends dans une librairie, je demande régulièrement au libraire s’il a des auteurs / autrices palestiniens / palestiniennes ou des livres qui traitent du sujet, je suis systématiquement frappée par le fait qu’il y ait si peu de références disponibles pour les lecteurs et lectrices. C’était sans savoir que le CRIF s’amusait à demander aux libraires de retirer des livres qui parlent de la Palestine. »

Le rabbin de Strasbourg Mendel Samama a répondu en dessous du post : « Toujours à côté de la plaque. À force de faire la victime, on se demande si un jour ça va s’arrêter. C’est normal d’avoir dans nos librairies des livres qui respectent les autres et qui n’attisent pas la haine. Il faudra attendre un peu pour ça. Le temps de faire la connaissance de LFI et de ses représentants. »

Contacté par ActuaLitté, Le Syndicat de la librairie française explique n'avoir pas eu connaissance de cette démarche du CRIF d’Auvergne Rhône-Alpes. Et d'ajouter : « Quoiqu’il en soit, tant qu’un tribunal n’en a pas décidé autrement, la publication et la vente d’un livre demeurent libres. »

De son côté, si Actes Sud n’a à aucun moment évoqué de poursuites judiciaires à l’encontre du CRIF, des notions telles qu’« abus de droit », « atteinte à la liberté d’expression » ou encore « entrave à la liberté du commerce » pourraient, en théorie, être mobilisées sur le plan juridique.

Également contacté, le CRIF n'a pas donné suite à nos sollicitations.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com