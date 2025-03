Prenez la parole !” : faire entendre sa voix pour trouver sa voie

La 30e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie était placée sous le signe de l'expression orale et incitait « chacune et chacun à s’exprimer, à créer, à s’approprier, et à jouer avec les mots ». La thématique de cet événement annuel, « Prenez la parole ! », désigne désormais un programme du ministère de la Culture.

Adressé aux jeunes « sans emploi ni formation », « Prenez la parole ! » les aidera à développer leur aisance à l'oral et leur confiance en eux. Avec, comme objectif, une insertion professionnelle facilitée, en particulier dans les métiers de la culture où l'expression orale est primordiale.

« S'exprimer en public peut être un exercice intimidant. Cela l'est d'autant plus lorsqu'on est jeune et que l’on n’a pas forcément les codes », a souligné la ministre de la Culture, Rachida Dati, à l'occasion du lancement de la première édition du programme, ce vendredi 21 mars. « Pourtant utiliser la langue française est une manière de gagner en assurance, de s'exprimer clairement et donc de permettre aux autres de nous comprendre. C'est aussi une façon de s'émanciper et de renforcer notre cohésion sociale ; cette émancipation et cette cohésion sociale sont ma priorité. Ce sont aussi le cœur de ce projet. »

Si les jeunes bénéficiaires sont les priorités du programme « Prenez la parole ! », l'initiative du ministère de la Culture s'adresse aussi à ses opérateurs et aux établissements culturels en général, pour que ceux-ci s'intéressent à des profils différents « sur des métiers qui demandent de se sentir à l’aise à l’oral comme des coordinateurs de groupes et d’activités de médiation, des chargés d’information et de production de services, des agents d’accueil ou de réservation, etc. »

Pour son lancement, « Prenez la parole ! » est limité à 100 jeunes en région Île-de-France, âgés de 16 à 25 ans — le ministère indique qu'une extension à d'autres régions est possible « dans les années à venir ». Ils bénéficieront d'une formation immersive de quarante heures — dispensée par un partenaire non précisé —, d'une durée maximale de quatre mois. Les jeunes bénéficiaires seront sélectionnés cet été par le ministère de la Culture, sur recommandation des structures d'insertion comme les Missions locales, France Travail ou les Écoles de la deuxième chance.

À LIRE - Le projet de Jul pour les élèves annulé : l'école, plus si ouverte au monde ?

En plus du travail sur la prise de parole et la communication, des immersions professionnelles dans le monde de la culture sont prévues, avec le Louvre, la Bibliothèque nationale de France, Universcience, le Centre des monuments nationaux ou encore l'Académie française.

En mars 2026, un concours d'éloquence réunira les 100 premiers participants du programme à l’Académie française.

Photographie : illustration, Robert Bejil, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com