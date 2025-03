Résidences : le réseau culturel français à l'étranger appelle aux candidatures

Soutenus par l’Institut français dans le cadre du dispositif « La Fabrique des Résidences », ces programmes bénéficient d’un accompagnement sur-mesure dans la structuration de leurs projets. Ce dispositif vise ainsi à la mise en place de résidences artistiques de qualité au sein du réseau culturel offrant ainsi de nombreuses opportunités d’accueil à l’étranger pour les créatrices et créateurs.

Villa Swagatam

Portée par l’Institut français d’Inde

La Villa Swagatam couvre un large éventail de disciplines, avec un accent particulier sur la littérature et les métiers d’art. Grâce à un réseau d’une trentaine d'institutions partenaires réparties entre l’Inde et la France, mais aussi au Bangladesh depuis 2024, la Villa Swagatam accompagne les artistes au sein de l’écosystème culturel local via un programme de visites et de workshops.

- Appel à candidatures : semaine du 14 avril à la semaine du 2 juin 2025.

- Résidence : la période varie pour chaque résidence. Chaque résidence dure entre un mois et trois mois.

Infos et appel à candidature

Villa Formose

Pilotée par le Bureau français à Taïwan

« Villa Formose – Livre » vient soutenir la venue à Taïwan d’auteurs/auteurs-illustrateurs et d’autrices/autrices-illustratrices, à l’occasion du Salon International du Livre de Taipei (TIBE) et/ou du Mois de la Francophonie.

D’une durée de 30 jours, la résidence peut se dérouler à Taipei ou à Tainan. « Villa Formose – Nouvelles écritures » soutient l’expérimentation de nouvelles formes de récits. Les "nouvelles écritures" impliquent des formats tels que les séries, les webtoons, les podcasts, l’écriture numérique, mais aussi de nouvelles façons d’interagir avec les publics et de développer la participation, sans aucune limite de discipline.

- Appel à candidatures : du vendredi 14 mars au dimanche 13 avril 2025.

- Résidence : février/mars 2026 pour « Villa Formose – Livre » ; janvier-décembre 2026 pour « Villa

Formose – Nouvelles écritures ».

Infos et appel à candidature

Villa Antipode

Portée par l’Ambassade de France en Nouvelle-Zélande

La Villa Antipode regroupe quatre résidences : à Wellington, avec le « Randell Cottage » (résidence d’écriture), « Te Whare Hēra » (résidence pour les arts visuels) et « Cinematic Arts Miramar » (résidence pour les arts de l’écran) ainsi qu’à Auckland avec « Te Ataata » (arts visuels/science).

Ces résidences accueillent chaque année un ou une artiste pour une période allant de 6 semaines à 6 mois. Massey University, AUT et Victoria University, partenaires des résidences à Wellington, mettent à disposition des artistes leurs infrastructures et leur expertise et permettent des connections pertinentes sur tout le territoire en lien avec les projets des artistes.

- Appel à candidatures : du 25 mars au mardi 15 avril 2025.

- Résidence : janvier-mai 2026 pour « Randell Cottage » ; février-avril 2026 pour « Te Whare Hēra » ;

juillet-août pour « Te Ataata » ; septembre-novembre pour « Cinematic Arts Miramar ».

Infos et appel à candidature

Pour plus d’informations, retrouvez tous les appels à candidatures ouverts sur le site de l'Institut français.

