Ici commence mon père : dire au revoir, encore

Pour mieux comprendre, il faut tout reprendre depuis le début. Dans ce cas précis, le début, c’est les premières absences, les petits oublis ici et là, les moments d'égarement qui se multiplient, des étourderies de plus en plus conséquentes. La réalité, inévitable : son père est atteint de la maladie d’Alzheimer. Avec cette maladie, des complications et des premières fuites, comme si le besoin de s'éloigner est le seul qui compte, le plus poignant.

Puis, en juin 2013, il disparaît. Sans faire de bruit, sans la moindre effusion, sans laisser de trace. Pas un mot d’adieu, pas un sourire. Il aurait réussi à sortir par la porte principale de l'hôpital pour ne plus jamais revenir, sans que personne ne le remarque. Un aller simple pour la liberté. Si la maladie est mise en cause, la narratrice est persuadée du contraire : il les a quittés parce qu’il était persuadé qu’il le fallait, non pas parce que sa mémoire flanchait. Comme une fulgurance, un soudain moment de clarté d’esprit.

Au départ, il y a l’espoir – naïf, peut-être, mais si humain – de pouvoir le retrouver. Il n’est plus tout jeune, il ne peut pas être allé trop loin. Alors ils prennent la voiture pour enchaîner des journées entières de recherche. « Tourner à droite, toujours à droite », une règle simple pour commencer. Une fois arrivée à un cul-de-sac, on repart et on continue. Mais le temps passe, les jours défilent et rien. On placarde des affiches avec un numéro à contacter, pourtant ce n’est pas lui. Comme si perdre une homme âgé, en France, ca arrivait plus souvent qu’on ne pense. Alors on arrête de chercher. On se résout à l'évidence : il ne reviendra pas.

Et, enfin, des années plus tard…

« On a retrouvé le corps de ton père. Trois mots saillants entrent dans ma tête par effraction. Corps. Père. Retrouvé. »

Ce premier roman de Céline Bagault est une expérience de lecture qui se glisse sous la peau. Au-delà de la douleur, de multiples émotions s'immiscent dans ce processus intime de deuil. Un processus d’autant plus compliqué que la notion de disparition prend le dessus sur tout le reste. À partir de quand le deuil est-il réellement possible ? Quand s'autoriser à pleurer une personne qui, du jour au lendemain, pourrait apparaître après des semaines, des mois d'errance ? Faut-il espérer ? Si oui, quel élément viendra terrasser cet espoir ?

Avec une plume douce et attentive, l’autrice choisit ses mots avec soin et minutie pour retranscrire ce qui est, à l'évidence, une expérience profondément complexe et émotionnellement dévastatrice. Si la conclusion nous est révélée dès les premières lignes, le voyage silencieusement parcouru par la narratrice n’en reste pas moins débordant de vulnérabilité.

« Disparaître, ce n’est pas s’évanouir dans la nature, comme un halo de lumière qui baisse progressivement en intensité jusqu’à s’éteindre. Disparaître, ce n’est pas cesser d’exister, passer de l’être au néant, de l’étoile à la poussière. Ce n’est pas mourir. Du moins pas toujours, ou pas encore. Disparaître, c’est sortir des écrans radars. Ne plus être aperçu, ni perçu, ni su. On vous fout la paix, en un sens. »

Par Valentine Costantini

