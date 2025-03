Tout le monde aime Clara : le temps des secondes chances

Éric Ruprez, Alexis l’apprendra assez rapidement, s’est contenté d’un unique roman à son nom. Publié en 1982, La Peur des secondes est désormais introuvable, en librairie ou ailleurs. Tombé dans l’oubli sans vraiment parvenir à trouver ses lecteurs, on ne l’a bien entendu jamais réédité. Mais comment expliquer ces 40 ans sans aucun nouveau titre ?

L’auteur n’a-t-il plus rien à raconter ? Si Alexis comprend bien rapidement qu’il n’est pas fait pour l’écriture et qu’il ne possède aucun talent pour le maniement des mots, il ne peut s’empêcher de revenir. La curiosité est trop forte. Il aimerait tant comprendre pourquoi « l’échec va si bien à cet homme ».

En parallèle, ce sont 8 mois qui passent pendant lesquels Clara marche sur ce sentier escarpé entre la vie et la mort. Jour après jour, Alexis et Marie, son ex-femme, se soutiennent face au manque, à la douleur. Leur petite fille, ce trésor de la vie tant attendu après avoir essayé tant de fois d’avoir un enfant, leur semble perdue. Comment envisager de ne plus la voir sourire, de ne plus l’entendre rire ?

« Pour l’instant, Clara était partie pour un voyage dont on ne connaissait pas la date de retour. » Rien ne se passe. Pendant des semaines entières, le silence et l’incertitude sont le lot du quotidien. Puis, un jour, enfin, Clara ouvre les yeux. Un miracle. Un bonheur au-delà des mots.

Pourtant, la jeune fille espiègle et joyeuse a changé. Elle n’est plus tout à fait la même. « Ce n’était pas flagrant, mais ici ou là, elle distillait des étrangetés dans ses phrases ou ses gestes. On la surprenait parfois en conversation avec elle-même. Ils avaient revu Ryme Namouzian qui leur avait garanti que tout était normal. On ne pouvait pas revenir d’un si long coma en étant la même personne. »

Cette nouvelle Clara, plus silencieuse, plus rêveuse, devient rapidement un sujet de fascination… Si bien, d’ailleurs, qu’elle finira par jouer un rôle unique dans la vie de Éric Ruprez, cet auteur repenti et grincheux — mais nous n’en dirons pas plus.

Avec ce roman, David Foenkinos tisse un récit qui s’éloigne des attendus narratifs. Plutôt que de guider la lecture de façon claire et évidente, l’auteur dépose devant nous différentes pièces d’un puzzle dont on découvre l’existence quelques chapitres avant la fin.

Tout s’imbrique, naturellement, pour révéler la véritable histoire qui se cache entre les lignes. Une histoire de secondes chances, d’amour, d’acceptation de l’autre et, aussi, autant que faire se peut, de soi. Ce qui implique d’accepter les quelques erreurs du passé, de réaliser un travail de compréhension de nos propres besoins et mécanismes de protection, ou encore de se donner une nouvelle chance.

De s’autoriser à croire que demain offre une infinité de possibles. Si le message peut sembler naïf, il permet surtout de refermer ce roman avec l’envie de tenter quelque chose d’un peu fou, pour soi-même, dès aujourd’hui.

Par Valentine Costantini

