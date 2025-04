Littérature jeunesse et Young Adult : raconter l’enfance d’aujourd’hui

En trois jours, les visiteurs sont conviés à explorer une littérature en mouvement, traversée par les enjeux de notre époque. Engagement écologique, diversité éditoriale, récits d’exil, nouvelles voix poétiques, jeunesse en transformation : les textes d’aujourd’hui prennent le pouls du monde. Performances, conférences, ateliers et spectacles jalonnent le parcours du public, dans une ambiance conviviale portée par des libraires et des éditeurs passionnés.

Aux Escales du livre, la littérature jeunesse affirme toute sa richesse et sa diversité. Bonaventure, lecture musicale dessinée menée par Alex Cousseau et les frères Dutertre, met en scène un enfant un peu sorcier, un peu philosophe, qui interroge les formes de la liberté. Texte, image et musique s’accordent pour créer un univers vivant, drôle et sensible.

Dimanche 6 avril, 11h30, Halle Vortex – Darwin – Lecture musicale pour tout public, accès libre.

Les jeunes visiteurs peuvent également participer à des ateliers de création. À la Maison Demons et dans les espaces du festival, Gilles Bachelet, Anne Brouillard et Léa Djezeri animent des moments d’invention graphique. Chaque enfant invente son histoire, fabrique son livre, découvre les gestes de l’illustrateur.

Samedi 5 et Dimanche 6 avril, horaires variables selon ateliers – renseignements sur le site – Ateliers gratuits sur inscription, dès 6 ans.

Enfin, la question de la représentation traverse une rencontre sur la diversité en littérature jeunesse avec Sarah Ghelam. Comment parler aux jeunes de toutes les origines, de tous les genres, sans stéréotypes ni simplifications ? Comment faire exister d’autres modèles ? Ces échanges rappellent que les livres pour enfants façonnent une vision du monde. En cela, ils sont déjà politiques.

Dimanche 6 avril, 15h, Halle Vortex – Darwin – Accès libre, rencontre suivie d’un échange.

Accès libre à la majorité des événements, programme complet et détaillé, ainsi qu'horaires et billetterie à cette adresse.

DOSSIER - Les Escales du livre : trois jours de littérature à Bordeaux

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com