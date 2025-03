Nouvelles voix et diversité éditoriale : écrire autrement, publier partout

teliers, concerts dessinés, DJ sets littéraires, balades botaniques, débats sur les luttes écologiques et sociales : les récits s’éprouvent autant qu’ils s’écoutent. Ouvert à tous les publics, le festival valorise l’édition indépendante et la diversité des formes narratives. Plus de 100 autrices, auteurs et illustrateurs sont présents pour des rencontres intimes ou des grandes scènes partagées. Une librairie éphémère accueille également le public tout au long du week-end.

La diversité des écritures s’affirme comme une priorité des Escales du livre. Une rencontre entre Rim Battal, Youness Bousenna et Bérénice Pichat offre un aperçu de cette vitalité. Poésie, autofiction, exploration sociale : chacun développe un regard singulier sur la langue et le monde.

Samedi 5 avril, 15h, Brasserie LaLune – Darwin – Rencontre présentée par Bertrand Mirande Iriberry.

La pluralité géographique prend place à travers la rencontre consacrée à la littérature africaine. Deux figures engagées, Lola Shoneyin (Nigeria) et Nadia Essalmi (Maroc), partagent leurs expériences de festival et de transmission. Leurs actions favorisent une circulation renouvelée des textes, des langues et des récits, à rebours des circuits éditoriaux dominants.

Vendredi 4 avril, 14h30, Club House – Les Chantiers de la Garonne – Rencontre professionnelle ouverte au public, durée 2h.

Enfin, l’appel du lointain se manifeste dans une rencontre sur la littérature de voyage. Olivier Bleys raconte sa Marche aux étoiles, traversée des déserts américains à la recherche d’un ciel pur. Pierre-Antoine Guillotel, marcheur solitaire, revient sur son tour de l’Islande, entre blizzard et introspection. À leurs côtés, Mélusine Mallender retrace sa Route du tigre, un périple féministe à moto en Asie. Trois récits, trois manières d’interroger notre rapport à l’espace, au récit, à l’altérité.

Samedi 5 avril, 18h, Halle Basse – Darwin – Regards croisés, accès libre.

