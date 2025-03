Engagement et écologie : penser, marcher, agir

Au fil de trois journées denses, le public est invité à tracer son propre parcours entre les genres : romans, poésie, bande dessinée, jeunesse, essais engagés. Performances scéniques, lectures dessinées, promenades littéraires et concerts viennent enrichir la programmation. L’accès est libre sur de nombreux temps forts, et des places sont à réserver pour les lectures musicales et les spectacles.

Aux Escales du livre 2025, la pensée écologique se conjugue à l’engagement citoyen. Plusieurs rencontres croisent les récits personnels et les grands enjeux contemporains. La table ronde Pour une écologie décoloniale invite à comprendre les liens profonds entre colonialisme et catastrophes environnementales. Marie Baléo, Malcolm Ferdinand et Larissa Bombardi analysent ces logiques d’exploitation des terres et des corps, encore à l’œuvre dans les politiques agricoles mondiales.

Samedi 5 avril, 16h, Halle Basse – Darwin – Accès libre, durée 1h.

Autre temps fort, le grand entretien avec Hugo Viel autour de son livre Climat : trop tard pour agir ? propose un discours clair et informé à destination des jeunes. Militant climatique, l’auteur donne des clefs d’action tout en déconstruisant les discours d’impuissance.

Samedi 5 avril, 11h30, Halle Basse – Darwin – Présentation par des lycéens de Bordeaux, accès libre.

Sur le terrain, l’engagement se vit aussi les pieds dans l’herbe. Avec Nos assiettes ont du pouvoir !, Laurence Dessimoulie conduit une balade botanique dans les espaces de Darwin. Une initiation aux plantes sauvages comestibles, mais aussi un éveil à la lecture du paysage. Chaque herbe nommée devient une histoire racontée, une invitation à renouer avec les cycles du vivant.

Samedi 5 avril à 10h et Dimanche 6 avril à 14h, départ au chalet Information et Billetterie – Darwin – Gratuit sur réservation, à partir de 12 ans.

Programme détaillé, horaires et billetterie à cette adresse.

DOSSIER - Les Escales du livre : trois jours de littérature à Bordeaux

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com