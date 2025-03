Expériences littéraires et interdisciplinaires : un livre à écouter, à voir, à ressentir

Cette nouvelle implantation marque un tournant dans l’histoire du festival, qui conserve son esprit tout en renouvelant ses formes. Au programme : des rencontres, des lectures musicales, des débats, des ateliers, des expositions, mais aussi une attention soutenue à la bibliodiversité. Plus de cent auteurs et autrices, venus de tous horizons, sont attendus pour faire entendre des voix littéraires singulières, entre grands noms, jeunes plumes et expériences artistiques inédites.

Vendredi 4 avril, 18h, Villa Valmont – Lecture musicale gratuite, réservation sur villavalmont.com.

Le soir venu, c’est un tout autre genre d’épopée qui prend vie : celle de Rébétissa. Dans cette suite dessinée de Rébétiko, David Prudhomme convoque le trait, la musique et l’histoire politique. Le public découvre Beba, chanteuse de rébétiko, menacée par la censure du régime de Metaxas. Une traversée graphique envoûtante, soutenue par deux musiciens grecs qui amplifient les échos de résistance.

Vendredi 4 avril, 20h, IUT Bordeaux Montaigne – Plateau TV – Concert dessiné, tarif 6 € / 8 €.

Enfin, place à l’énergie pop d’un DJ set dessiné : Girls on Fire. Une rencontre libre et festive entre la musique électro de La Campi et les illustrations en direct de Magali Le Huche, Marion Puech et Hervé Bourhis. Une manière ludique et explosive d’illustrer le pouvoir de la littérature lorsqu’elle se laisse contaminer par d’autres disciplines.

Vendredi 4 avril, 22h, Halle Vortex – Darwin – Accès libre, bar sur place.

Du dessin au son, la littérature dépasse les mots et investit la scène. Cette année, les Escales du livre poursuivent leur exploration de formes hybrides. À commencer par Alma, le vent se lève, performance sensible et aérienne portée par Timothée de Fombelle, accompagné des étudiants du Conservatoire de Bordeaux. Le souffle du récit y croise le timbre des instruments, dans un dialogue où se glisse la poésie.

Faites donc une escale... sur la rive droite !

DOSSIER - Les Escales du livre : trois jours de littérature à Bordeaux

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com