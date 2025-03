Chimamanda Ngozi Adichie sera invitée de La Grande librairie

À l’heure de toutes les inquiétudes quant à l’avenir de la recherche dans nos démocraties, deux pointures de la Physique viennent éclairer nos lanternes ! Les travaux d’Alain Aspect sur la mécanique quantique ont donné tort au père de la théorie de la relativité, Albert Einstein. Cette prouesse lui a valu le prix Nobel de Physique en 2022. Dans Si Einstein avait su (Odile Jacob) il revient sur son épopée scientifique.

Physicien, philosophe des sciences et artisan passionné de la vulgarisation scientifique, Etienne Klein interroge dans Transports physiques (Gallimard) le rôle joué par notre corps dans la compréhension du monde et livre un brillant éloge de l’activité « physique », dans tous les sens du terme.

La poésie sera aussi à l’honneur cette semaine ! Avec la comédienne Ariane Ascaride, marraine de l’édition 2025 du Printemps des poètes qui, chaque année, pendant deux semaines, fait éclore la poésie sous toutes ses formes partout en France. Le thème de cette édition : la poésie volcanique !

À ses côtés, la femme de lettres et poétesse d’origine mauricienne Ananda Devi, dont le recueil Danser sur tes braises (Éditions Bruno Doucey) vient de reparaître en poche. Ensemble, elles feront vibrer nos âmes et nos corps de leurs mots incandescents et puissants !

De la puissance, le nouveau livre de l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie en a à revendre ! Son essai Nous sommes tous des féministes (Gallimard/folio) a fait d’elle une icône mondiale du féminisme.

Douze ans après Americanah (Gallimard/folio) elle publie L’inventaire des rêves (Gallimard) et signe ainsi son grand retour à la fiction. À travers ce roman choral, portraits croisés de trois Nigérianes cosmopolites et d’une Guinéenne vivant aux États-Unis, elle interroge les injonctions qui pèsent et façonnent encore les désirs et l’imaginaire féminins. Au fond, de quoi sont faits nos rêves ?

Ceux qui envoient du rêve, dans cette émission, vous les connaissez : ce sont les libraires. Cette semaine Pascal Thuot de la librairie Millepages (Vincennes), Stanislas Rigot de la librairie Lamartine (Paris) et Lucie Eple de la librairie Le Pied à Terre (Paris), nous parlerons de livres censurés dans certains États et certaines écoles des États-Unis.

Enfin, notre cher Dany Laferrière de l’Académie française se rendra auprès des élèves d’une classe de seconde du Lycée Camille Guérin à Poitiers (Vienne) et leur ouvrira les portes de papier du nouveau livre de son confrère François Cheng, Une nuit au cap de la chèvre (Albin Michel).

