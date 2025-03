Une histoire qui fait bouger les doigts

L’enfant suit des consignes simples pour reproduire des mouvements, nommer ses doigts et distinguer la gauche de la droite. Des textes courts et rythmés enrichissent le vocabulaire tout en rendant l’apprentissage intuitif et amusant.

Les illustrations épurées facilitent la compréhension et un QR code permet d’écouter l’histoire. Robuste et conçu pour une manipulation aisée, cet album encourage une lecture interactive à partager entre petits et grands.

ACCES Éditions nous invite à découvrir un extrait avant sa parution :

À découvrir en librairie dès le 16/04/25.

