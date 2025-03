Quand la nature se dessine en formes, un livre tout en poésie

Oublier les flashs, les cris, les stades pleins. Repartir à zéro à bord d’un van, avec femme, enfants et musiciens inconnus. Hervé Bourhis retrace les années les plus sombres – et décisives ! – de Paul McCartney, entre 1969 et 1973. Une époque où l’ex-Beatle, au sommet de la gloire, devient un homme seul, rejeté, moqué, et finalement, réinventé. Paul, une BD de toute beauté.