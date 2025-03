Le Printemps du Livre de Montaigu met Boualem Sansal à l'honneur

Le Printemps du Livre de Montaigu s’inscrit comme un espace d’échange autour des écrivains et des idées. Cette année, un temps fort est dédié à Boualem Sansal, dont les livres questionnent les dérives politiques et sociales. Ses prises de position lui valent aujourd’hui d’être détenu en Algérie, alors qu’il est atteint d’un cancer.

Dans une lettre adressée à Gallimard, Terres de Montaigu lui réserve une place symbolique au sein du festival. Ses ouvrages seront mis en avant, et une rencontre réunira auteurs et lecteurs autour de son travail et des enjeux liés à la liberté d’expression.

Arrêté en novembre 2024, Boualem Sansal est incarcéré sous l’accusation « d’atteinte à l’intégrité du territoire national ». Sa situation suscite des réactions dans le monde du livre et au-delà. Le Printemps du Livre de Montaigu entend lui donner une place et rappeler que la littérature demeure un espace de réflexion et de transmission.

Photographie : Boualem Sansal, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Lefoulon Inès

