Le Printemps du Livre de Montaigu : quand la passion du livre anime tout un territoire

Rendez-vous littéraire incontournable, le Printemps du Livre de Montaigu est bien plus qu’un salon du livre. C’est un festival ancré sur son territoire, qui fait vivre la littérature sous toutes ses formes et la rend accessible à tous. Depuis plus de 35 ans, l’événement porte une ambition : rapprocher les lecteurs et les auteurs et faire rayonner le livre bien au-delà des trois jours de festivités.

Chaque année, près de 40.000 visiteurs viennent à la rencontre de plus de 200 auteurs pour des dédicaces, des tables rondes et des animations littéraires. Loin de se limiter à un public d’initiés, le festival ouvre grand ses portes aux familles, aux scolaires et aux jeunes lecteurs, en mettant à l’honneur tous les genres littéraires, des romans aux essais, en passant par la bande dessinée et la littérature jeunesse.

Un festival ancré sur son territoire

Le Printemps du Livre de Montaigu s’inscrit pleinement dans l’identité culturelle de Terres de Montaigu, un territoire où la lecture occupe une place majeure. Avec un taux d’inscription en bibliothèque de 24,3 % – bien au-dessus de la moyenne nationale (16 %) – l’engouement pour le livre est une réalité locale. Le festival cultive cet amour du livre en amont avec Le Printemps du Livre se balade, un programme de médiation qui amène la littérature directement dans les bibliothèques et médiathèques du territoire.

Les jeunes sont particulièrement au cœur de cette dynamique : le vendredi du Printemps du Livre est dédié aux scolaires, de la maternelle au lycée. En 2024, plus de 1 500 élèves ont participé aux rencontres avec des écrivains et illustrateurs, aux ateliers de dessin et d’écriture, et aux lectures musicales. Les tout-petits ne sont pas en reste : le Relais Petite Enfance propose aux assistants maternels de participer à des ateliers de création avec une illustratrice jeunesse, offrant aux jeunes enfants une première immersion dans le monde du livre.

Un événement en constante évolution

Depuis 2022, le Printemps du Livre a pris un nouveau tournant en investissant pleinement le cœur de la ville Montaigu-Vendée. La place de l’Hôtel-de-Ville devient l’épicentre du salon, tandis que d’autres lieux emblématiques comme le Théâtre de Thalie, la Médiathèque Calliopé, le Parc Henri Joyau ou le Cinéma Grand Écran accueillent des rencontres littéraires et spectacles vivants. Cette configuration permet d’offrir une véritable déambulation culturelle, transformant la ville en capitale du livre le temps d’un week-end.

L’édition 2025, présidée par Bernard Minier, promet de nouvelles expériences inédites pour les visiteurs : rencontres exclusives, projections spéciales en partenariat avec le cinéma local, performances artistiques autour du livre. Autant d’occasions de faire vivre la littérature autrement et d’affirmer l’ambition du Printemps du Livre de Montaigu : rendre la lecture accessible à tous, dans un esprit de partage et de découverte.

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com