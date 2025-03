Les éditions d'en bas, attachées aux passages de la mémoire

Les Éditions d'en bas, créées il y a près de 50 ans, en 1976, accompagnent et diffusent les mouvements sociaux du moment en donnant notamment la parole à celles et ceux qui l’ont rarement. Engagé à Genève dans les luttes alternatives, Michel Glardon avait été confronté à la production des livres en s’occupant de La Suisse à l’ombre. Il était parvenu à la conclusion qu’il fallait se lancer au niveau romand et décide de lancer les éditions d’en bas en 1976.

En 2025 nous avons près de 800 titres au catalogue. De par son nom, les éditions donnent la parole aux gens d’en bas; non pas uniquement celles & ceux qui sont socialement défavorisés, mais surtout les personnes à qui l’on ne donne pas la parole.

Nous voulons rendre leur histoire aux masses, leur donner accès à leur propre histoire, et offrir à chacune et chacun un moyen de comprendre l’histoire, sans grandes théories, à partir non pas de là où elle a été toujours décidée (en haut), mais de là où elle est rendue matériellement possible (en bas); telle est la profession de foi du rabat du deuxième volume publié aux Éditions d’en bas.

En 2001, arrive Jean Richard qui va développer la traduction, puis les éditions d’en bas participent aux luttes pour la bibliodiversité dans le cadre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Cette bibliodiversité se prolonge dans le champ des traductions littéraires ou en sciences humaines. Pour nous, la traduction n’est pas une transposition « fidèle » d’une version « originale » vers une version cible, mais une véritable création où les bouleversements de l’œuvre se répercutent dans le texte traduit.

Cela est encore plus évident lorsqu’il s’agit de traduire des textes travaillés par des résonances idiomatiques multiples et hybrides : langues et frontières culturelles bousculées, dialectes, idiomes singuliers, etc.

Nous continuons depuis près de 50 ans à défendre cette ligne et ainsi ne pas collaborer avec Amazon, que ce soit en Suisse ou en France avec notre distributeur SERENDIP livres. Nous sommes une association et travaillons d’une manière collective où les choix sont discutés et non imposés. Nous assumons nous-même notre diffusion et notre distribution en Suisse.

Nous diffusons et distribuons également d’autres maisons d’édition ayant des valeurs communes. Nous privilégions les rencontres physiques à l’Internet. Les valeurs des éditions d’en bas sont l’esprit coopératif, l’ouverture d’esprit et la vigilance sur les dérèglements du Monde.

Le chapeau d’un article paru dans Le Matricule des anges (nº 149, janvier 2014) résume bien les horizons des Éditions d’en bas : « Par la littérature ou le récit de vie, l’essai critique ou le livre d’histoire, les Éditions d’en bas rendent compte de “la face cachée” de la Suisse [et du monde]. Des voix dissidentes, attachées aux passages de la mémoire. »

