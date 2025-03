Depuis 25 ans, une maison d’édition à l’écoute des femmes

Depuis 25 ans, les éditions Chèvre-feuille étoilée transmettent la parole des femmes grâce à la littérature. C’est une maison d’édition indépendante, fondée à Montpellier par Behja Traversac, Marie-Noël Arras et Maïssa Bey, réunies par une vision commune : offrir un espace d’expression aux femmes des deux rives de la Méditerranée. L’aventure commence, en janvier 2000, avec la création de la revue Étoiles d’encre, une revue plurielle qui mêle art et littérature.

L’association est née d’un long cheminement, nourri par une volonté de fraternisation entre les rives, une réflexion sur le statut des femmes, ainsi qu’une passion profonde pour la littérature et le partage de la langue.

À l’occasion de cet anniversaire, Chèvre-feuille étoilée met à l’honneur ses valeurs de sororité en collaborant avec Le Parlement des écrivaines francophones. Le 8 mars 2025, une date hautement symbolique, paraît Enfance de filles, un recueil collectif dans lequel 22 membres du Parlement des écrivaines francophones, partagent leur voix unique à travers des récits autofictionnels. Ces textes explorent avec profondeur et sensibilité les multiples facettes de l’enfance au féminin, offrant un voyage littéraire qui transcende les frontières géographiques et culturelles.

Chèvre-feuille étoilée, riche de structures audacieuses et créatives, poursuit un objectif clair : proposer des œuvres de haute qualité littéraire, en proposant des collections marquées par la diversité et l’inventivité.

Les cinq collections principales sont :

Art : D’un art, l’autre

Essai : D’un espace, l’autre

Fiction : D’une fiction, l’autre

Polar : D’un noir, l’autre

Collection Poche

En parallèle, les éditions donne une place à la poésie, avec des ouvrages tels que Icare mon amour, Renaître, La mouette rieuse, Rouges fleurs et Rouges cris et plus récemment, la nouvelle parution du 16 mai 2025, Radieuses.

À travers ces collections, les éditrices ont à cœur d’ouvrir un espace de parole et d’écriture aux femmes du monde entier. Plus qu’une maison d’édition, Chèvre-feuille étoilée se veut un lieu de transmission, de rencontres et de résistances littéraires, où chaque voix trouve sa place.

