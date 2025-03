Le "Barde de Brixton" Alex Wheatle est mort

« Il nous laisse une œuvre littéraire profondément humaniste et décoloniale, qui célèbre la banlieue, les milieux populaires et fait face au racisme et à l’oppression », partage son éditeur français, et de promettre : « Nous continuerons de défendre et de diffuser son œuvre ; la saga Crongton (Les chevaliers de Crongton, Banlieue Crongton, Un foyer pour Naomi, P’tit Bout), Island Song, Redemption Song et les Guerriers de la canamelle. »

De la prison à la littérature

Né à Brixton, dans le sud de Londres, le 3 janvier 1963 de parents jamaïcains, Alex Wheatle a passé son enfance dans le foyer pour enfants de Shirley Oaks à Croydon, ville de la banlieue sud de Londres. Une enfance difficile, jusqu'à un passage en prison, à la suite des émeutes de Brixton en avril 1981. C'est en détention, à la prison de Wormwood Scrubs, qu'il découvre la littérature, guidé par son codétenu. Il découvre Charles Dickens, Chester Himes, James Baldwin, ou encore Langston Hughes.

Son premier roman, Brixton Rock, publié en 1999, raconte l’histoire d’un adolescent de 16 ans élevé dans un foyer. Suivent plusieurs romans pour adultes, mais c’est dans la littérature jeunesse qu’il connaît une reconnaissance populaire. Son premier roman pour jeunes adultes, P'tit bout, inaugure sa série Crongton, autour d'une banlieue et de ses habitants.

Alex Wheatle avait confié au Guardian les raisons de son passage vers la littérature jeunesse : « Même si j’avais une bonne réputation, j’ai toujours ressenti une forme de résistance. Je ne sentais pas que je progressais. J’avais l’impression d’être ce Noir “alibi” qui écrit sur des sujets de ghetto. » Son roman dit adulte, Redemption Song, a malgré tout été récompensé par le prix London Arts Board New Writers.

Il a par ailleurs été DJ au sein d’un sound system londonien et a animé des ateliers d’écriture dans des maisons de redressement. En 2008, Alex Wheatle est fait Membre de l’Ordre de l’Empire britannique (MBE) pour services rendus à la littérature.

Le dernier roman en date, publié en France, Les Guerriers de la canamelle, raconte l'histoire de Moa, esclave dans une plantation de canne à sucre, qui survit sous une chaleur écrasante, dans la peur constante du fouet des maîtres. Mais une insurrection se prépare, menée par le charismatique Tacky. Le jour de la révolte approche : ils deviendront les guerriers de la canamelle...

En 2023, il a publié Sufferah: Memoir of a Brixton Reggae Head, un texte autobiographique pas encore traduit en français.

