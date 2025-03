Sans Crispation : la beauté de l’écrit quand il dérange juste comme il faut

Les Éditions Sans Crispation se démarquent par leur engagement en faveur d'une littérature novatrice, audacieuse et profondément humaine.

Elles incarnent un espace où l'expérimentation, l'innovation sont les gages d'une littérature qui éveille l'esprit, crispe et décrispe grâce à l'émergence d'une langue vivante, originale et ambitieuse capable de sonder les profondeurs de l'âme humaine et de mettre en lumière les réalités complexes de notre monde.

Nos ouvrages abordent les problématiques contemporaines, offrant ainsi une perspective riche et sans compromis sur les enjeux de notre époque.

À travers notre catalogue diversifié, nous nous affirmons comme un bastion de l'exploration littéraire, où le plaisir esthétique se mêle à la réflexion et à la critique.

Les éditions Sans Crispation invitent ainsi leurs auteurs à explorer de nouveaux horizons, à repousser les limites de l'imagination, à briser les conventions établies et à aller au delà des lieux communs. Elles visent à offrir aux lecteurs une expérience de lecture qui les transporte et les inspire.

Les éditions Sans Crispation sont le foyer des oeuvres qui bousculent, innovent tant au niveau formel que linguistique, offrant ainsi une expérience de lecture vivante et ambitieuse.

Chaque livre qu'elles publient est conçu avec le plus grand soin, depuis le choix minutieux de leurs auteurs jusqu'à la conception de ses livres, s'engagent à offrir une qualité exceptionnelle à chaque étape du processus éditorial, témoignant ainsi de leur profond respect pour ceux, auteur et lecteur, qui les font vivre.

Presse :

Léo Dekowski, le méli-moelleux (LIBÉRATION – Guillaume Lecaplain)

08h14. y a-t-il quelqu’un pour me gâcher l’existence /pour me la briocher tendrement avec de la confiture /une double couche de confiture à tremper dans mon pot de lait /je veux la mie moelleuse» Léo Dekowski, né en 1996, signe avec son premier livre de poésie un objet obsessionnel, vingt-quatre heures de la vie d’un homme à la recherche du moelleux, depuis son réveil à 7h23 jusqu’au lendemain matin à 5h47. Pour ne rien gâcher, l’ouvrage sort chez les bien nommées Éditions Sans Crispation.

Pierre Barré, ou la valeur de l’imparfait (Les lettres françaises, Victor Blanc Mars 2024)

Après l’excellent Un monde en fragments (Éditions de l’Atteinte), Pierre Barré signe un nouveau roman, HORS CHAMP, cette fois aux éditions Sans Crispation. D’emblée, si le lecteur s’attend à retrouver la veine expérimentale d’Un monde en fragments, son attente est déjouée, plutôt que déçue, car, là où l’œuvre précédente multipliait les effets de diffraction dans une narration éparpillée, HORS CHAMP présente, avec tout autant de brio, un récit en apparence plus serré et linéaire (…) pose un regard plein d’humanité sur des personnages « rasant le bitume mais à l’énergie étonnante »…

