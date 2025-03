Affaire de Crépol : Grasset dénonce des menaces de mort

« Depuis plusieurs jours, les auteurs, le livre et l'éditeur sont calomniés par certains médias, harcelés par nombre de sites ou réseaux sociaux qui véhiculent mensonges et contre-vérités sans même avoir lu l'ouvrage », a affirmé Grasset dans un communiqué partagé à ActuaLitté, à la suite de l'AFP.

La maison présente certains messages d'internautes leur souhaitant, par exemple, « le sort réservé aux collaborateurs après la Libération »... Elle est formelle : « L'éditeur et les auteurs entendent signaler tous les messages ou propos haineux aux instances judiciaires. »

« Ce journalisme parisien bobo »

Dans l'ouvrage publié ce 19 mars, intitulé Une nuit en France, et écrit par Jean-Michel Décugis, journaliste au Parisien, Pauline Guéna, romancière et scénariste, et Marc Leplongeon, journaliste à L'Équipe, il est explicitement mentionné les prénoms de certaines personnes mises en cause, tout en analysant minutieusement la récupération politique dont l’affaire a fait l’objet.

Le livre, qui revient sur « l’emballement médiatico-politico-judiciaire », ravive plus généralement la controverse entourant le meurtrier de Thomas, tué lors du bal organisé à Crépol en novembre 2023. « Honte à ce ramassis de conneries », s’est par exemple insurgé « l’association des victimes du bal de Crépol » le jour de la sortie, dans une publication mise en ligne sur son compte Facebook.

Selon France Bleu, elle est fondée en février 2024 par cinq personnes, et compte notamment un membre de la famille de Thomas, des représentants du comité d’animation, de la mairie de Crépol ainsi que des organisateurs du bal tragique.

Les auteurs de l'ouvrage réfutent notamment l’idée d’un « crime anti-blanc », faisant ainsi face face à une vive contestation venant des premiers concernés. L’association évoque notamment « ce journalisme parisien bobo qui croit qu’il n’y a que Paris et les grandes villes en France qui sont intéressantes ».

Ses membres critiquent par ailleurs la façon dont leur village est décrit, « austère et taiseux », où « des gens qui vivent là depuis 20 ans ne sont pas intégrés ». « Les victimes se taisent donc facile de dire n’importe quoi. Honte à vous », affirment-t-ils encore.

« Les propos des auteurs de l’enquête sur Crépol blessent, ici, à un point inimaginable », appuie Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère auprès du Figaro.

Un jeune homme est mort

Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2023, Thomas, lycéen âgé de 16 ans, a perdu la vie à la suite de coups de couteau reçus lors d’une violente altercation survenue à Crépol, village de 500 habitants situé dans la Drôme. La rixe opposait de jeunes habitants du village à un autre groupe, venu d'ailleurs pour assister au « bal de l’hiver » ce soir-là. Trois autres personnes avaient été grièvement blessées durant ces violences. Rapidement après les faits, plusieurs témoins avaient affirmé que les agresseurs, originaires du quartier de la Monnaie, avaient délibérément ciblé des Blancs, alimentant alors un vif débat public.

L'affaire, rapidement politisée, a suscité une vive polémique au sein de la classe politique française. Des figures de droite et d'extrême droite, comme Éric Zemmour ou Éric Ciotti, s'en sont notamment emparés, en faisant un symbole d'une l’insécurité étendue jusque dans les petits villages paisibles français, et dont la responsabilité incomberait à des individus issus de quartiers urbains défavorisés.

À ce jour, les enquêteurs n'ont toujours pas établi l'identité exacte de l'auteur des coups mortels portés à Thomas. Quatorze personnes, parmi lesquelles trois mineurs, sont actuellement mises en examen pour « homicide volontaire et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée ».

Crédits photo : village de Crépol (Gachepi, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com