Une maison de poésie en héritage : l’aventure continue en Normandie

Au printemps 2015, les Éditions des Carnets du Dessert de Lune venaient fêter leurs vingt ans à la Factorie (la Maison de Poésie de Normandie). Moment émouvant avec les poètes de la Maison qui avaient pu faire le déplacement, et belle occasion d’arroser sans modération l’immense travail accompli par son créateur à la barbe blanche et au verbe haut, Jean-Louis Massot.

Ainsi est née une indéfectible amitié qui ne s’est jamais démentie depuis. Normal donc qu’au moment où il nous propose de reprendre le flambeau nous répondions sans aucune hésitation : Oui, nous étions d’accord pour continuer, oui nous étions tout feu tout flamme à l’idée de poursuivre une telle aventure, oui, c’était un sacré catalogue, oui, le jeu en valait la chandelle, oui, nous avions aussi une très bonne bière en Normandie…

Et puis, rien d’anormal à ce qu’une Maison de Poésie (Normande, certes mais avec des accointances belges indiscutables !), porteuse de deux festivals, de spectacles de poche, d’un prix de poésie et dans laquelle viennent résider chaque année plus d’une trentaine de poètes, se dote d’une Maison d’édition (et pas n’importe laquelle !)

Cette reprise, nous avons souhaité la faire en douceur. En gardant le côté franco-belge et en demandant à Jean-Louis de nous accompagner, nous inscrivant dans ses pas et étudiant chaque collection pour en imaginer le devenir. Certes, en 5 ans, de nouvelles collections ont vu le jour (européenne notamment) et d’autres sont encore à venir, mais nous ne dévoilerons pas tout maintenant pour ne pas vendre la peau de l’ours…

Avouons tout de même que les débuts ne furent pas des plus simples, d’autant qu’un certain virus réussit même à empêcher la grande fête de passation avec ruban, ciseaux et autres nourritures terrestres. Mais avec l’énergie et la pugnacité de l’équipe nous sommes désormais au rendez-vous de ce marché de l’Autre Livre, avec de belles nouveautés et un indéfectible amour de la poésie.

Merci à tous ceux, poètes, poètes, lectrices, lecteurs, libraires, libraires, diffuseuses, diffuseurs, distributrices, distributeurs, imprimeuses, imprimeurs qui ont eu la patience de nous accompagner dans cette seconde vie qui est encore loin de ressembler à un long fleuve tranquille. Après tout, la poésie vaut bien qu’on s’y pique.

Nadine Buraud, Norman Gourrier, Patrick Verschueren

