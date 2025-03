Une bibliothèque au coeur des tensions USA / Canada

Depuis 25 ans, l’association Lire et faire lire cultive le goût des livres et des mots auprès des jeunes publics en France. À travers des séances de lecture à voix haute, animées par des bénévoles de plus de 50 ans, elle favorise des rencontres intergénérationnelles porteuses de sens et d’apprentissage. Une démarche saluée par les institutions éducatives et culturelles, qui contribue autant à l’éveil des enfants qu’à l’épanouissement des seniors.