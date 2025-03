Les Éditions du Jasmin, la littérature qui ouvre au monde… et à l’autre !

« Lorsque j’ai eu mon premier enfant, comme beaucoup de parents, je lui ai acheté des livres pour enfants. Je voulais lui acheter des livres en français et des livres en arabe, pour favoriser l’acquisition d’une double culture. Problème : je ne trouvais pas de livres pour la petite enfance en arabe », explique Saad Bouri, son fondateur.

Partant de ce constat, les Éditions du Jasmin naissent en 1997, avec la création de la collection Je découvre les métiers, composée de livres tout carton en deux versions, française et arabe, et s’adressant à la petite enfance. L’objectif était alors de pallier la pauvreté de la production de livres attractifs en langue arabe pour les enfants, en particulier pour la petite enfance.

Depuis, le catalogue des Éditions du Jasmin s’est enrichi, adoptant comme ligne éditoriale la présentation de différentes cultures et abordant différents genres littéraires en jeunesse comme en littérature générale, avec près de 450 titres. Dans leurs publications, les Éditions du Jasmin ont toujours eu le souci de publier des textes d’une belle qualité littéraire, et porteurs de messages.

La fin du 2e millénaire voit la création de la collection Contes d’Orient et d’Occident (contes traditionnels et récits contemporains) ; de la collection Premiers Contes (contes traditionnels de pays d’Afrique noire) et de la collection Le Simoun, qui comprend textes sur le monde arabe devenus introuvables, et dont l’importance justifiait une réédition, des récits de voyages ou des livres d’ethnologie. Puis viennent la collection Karé (albums) et la collection Roman Jeunesse : amour, amitié, parents, école, les thèmes proches des enfants y sont traités, toujours dans l’objectif d’une ouverture vers l’autre et vers le monde.

Dans les années 2000, Signes de vie, la première collection de biographies pour adolescents, est créée. Elle est aujourd’hui riche d’une quinzaine de titres. Puis la collection Pays d’enfance (recueils de poèmes pour enfants et adolescents) ouvre les jeunes lecteurs des Éditions du Jasmin à la poésie.

2012 : présents jusqu’alors surtout dans le domaine de la littérature pour la jeunesse, les Éditions du Jasmin se positionnent résolument comme éditeur de littérature générale, en créant les collections Jasmin Littérature et Jasmin Littérature poche. La même année voit la création de la collection Jasmin Musique, qui comprend aujourd’hui une dizaine d’ouvrages.

Aujourd’hui, les Éditions du Jasmin comprennent cinq marques éditoriales : Éditions du Jasmin, Points de suspension, La Cabane sur le chien, Petits carrés et Artistes en résonance et une douzaine de collections dans différents genres.

