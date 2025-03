À la Bibliothèque nationale de France, la grève se prolonge

Depuis plus de trois semaines, le personnel de la Bibliothèque nationale de France (BnF), à l'appel de l'intersyndicale, mène une mobilisation dénonçant « la précarité, le sous-effectif, le non-respect des droits et les mauvaises conditions de travail ».

Quatre journées de grève

Malgré quatre journées de grève consécutives chaque samedi depuis le 1er mars, les syndicats déplorent que « la direction ne veuille pas écouter nos revendications », tout en soulignant que ces mouvements ont eu un réel impact sur le fonctionnement des salles de lecture, notamment en raison de l’absence remarquée des vacataires (ACTI).

Ils critiquent vigoureusement « un système d’ultra-précarité », qui aurait été instauré depuis la réforme du service public en 2022 et se matérialiserait par « l’embauche de contractuel·le·s à temps incomplet en CDD d’un an, renouvelable seulement un an ». Ces agents, aux horaires restreints (60 à 80 heures mensuelles), percevraient, selon l'intersyndicale, des salaires qualifiés de « très bas, ne permettant pas de vivre dignement », alors même qu’ils rempliraient des « besoins permanents et essentiels » pour l’établissement.

Les syndicats dénoncent également ce qu'ils perçoivent comme le « non-respect de leurs droits fondamentaux », comme les congés, les formations ou les remboursements de frais universitaires.

L'intersyndicale signale par ailleurs que des équipes seraient en « sous-effectif », conséquence d’une perte de plus de « 300 postes en quinze ans ». Les personnels de catégorie C, notamment les magasiniers titulaires, seraient particulièrement touchés, avec « 30 % des effectifs supprimés », assure-t-elle. « Ce n’est pas un hasard si ce sont des personnels ultra-précaires qui comblent ces manques », analysent les syndicats. Les métiers d’art ainsi que les postes de catalogage, essentiels notamment au Dépôt Légal, souffriraient également de cette pénurie, d'après ces derniers.

Le manque de budget est aussi pointé du doigt par les syndicats, car il empêcherait la mise en place de la « prime d’ancienneté pour les agents fonctionnaires », pourtant généralisée ailleurs au ministère de la Culture, expliquent-ils, et limite l’achat de matériel indispensable à la conservation des collections.

Une « évolution » de l'activité

Interrogée par ActuaLitté, la direction de la Bibliothèque nationale de France (BnF) rappelait que, dès 2016, « les agents non titulaires à temps incomplet (désignés sous l'acronyme ANTI) ont eu la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée (CDI) dès lors que leurs missions correspondaient à des emplois permanents. La BnF avait également pris l’engagement de recruter de nouveaux ANTI directement en CDI. Enfin, les ANTI qui le souhaitaient avaient la possibilité d’augmenter leur temps de travail jusqu’à 110 heures mensuelles, la plupart d’entre eux étant alors à 80 heures. »

Par ailleurs, la BnF explique que la réforme de 2022, à l'origine d’un changement significatif de la politique de recrutement, « répondait à une évolution concrète de l’activité de service public après la pandémie, qui a provoqué une nette diminution des communications de documents en salles de recherche ». À ce titre, la direction précise que la fréquentation des salles en 2024 n’a toujours pas retrouvé son niveau de 2019 (en 2024, la bibliothèque d’étude et les salles de recherche ont enregistré 1,1 million de visites, contre 920.818 en 2019, NdlR).

Enfin, la direction indique que cette même réforme « a permis d’augmenter les effectifs de magasiniers, fonctionnaires titulaires, entre 2022 et la fin de l’année 2024 ».

Des explications jugées insuffisantes par les organisations syndicales, qui maintiennent plusieurs revendications précises : l’arrêt de la précarité et des suppressions de postes, l'embauche en CDI des vacataires avec un minimum de 110 heures par mois pour celles et ceux qui le souhaitent, l’arrêt de la réorganisation du service public et la suppression des équipes mobiles, ainsi que l’appel intégral des « 7 collègues en attente de titularisation » issus du dernier recrutement de magasiniers.

Ils réclament également un nouveau recrutement sans concours en 2026, la création de postes supplémentaires dans les métiers d’art et de catalogage, ainsi que des améliorations concrètes des conditions de travail (fin des postages isolés, arrêt des tournées des stations TAD...).

Dans ce contexte, une Assemblée générale du personnel est programmée le mardi 25 mars à 12h30 dans le Hall Ouest du site de Tolbiac, pour décider d’une éventuelle nouvelle journée de grève le jeudi 27 mars.

La culture au régime d'austérité

Le climat social au sein de la BnF reflète le contexte politique national, qui contribue à alimenter les tensions. Entre le gouvernement de Michel Barnier, victime d'une censure, et celui désormais dirigé par François Bayrou, les différences auront été ténues. La politique d’austérité budgétaire s'est même accentuée lors de la présentation du nouveau projet de loi de finances pour l'année 2025, finalement adopté.

À LIRE - Budget, privatisation... La BnF vacillera-t-elle sous le vent de l'austérité ?

Le ministère de la Culture est également soumis à ces contraintes économiques : dans le cadre du « schéma d’emplois » prévu pour les établissements placés sous la tutelle de la rue de Valois, une réduction de 82 équivalents temps plein (ETP) est annoncée. La Bibliothèque nationale de France (BnF), principal opérateur du ministère en termes d'effectifs, se voit quant à elle assigner un objectif de réduction de 10 ETP.

La direction de la BnF relève cependant que l'effort demandé est proportionnellement inférieur à son poids dans les effectifs totaux des opérateurs concernés.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com