Hachette : les salariés “ne supportent plus d’être associés au groupe Bolloré

Message du CSE central Hachette pour dénoncer la ligne éditoriale proche de l’extrême droite de la sphère Bolloré (CNews, JDD, Europe 1, Fayard)

Chères toutes, chers tous,

Les élus du CSE Central dénoncent la publication, chez Fayard, de l’ouvrage Bannie de Xenia Fedorova, journaliste pro-Poutine et ex-présidente de la chaîne Russia Today France, interdite de diffusion dans l’Union européenne depuis 2022. Après avoir décidé de publier le leader d’extrême droite Jordan Bardella, les éditions Fayard franchissent une ligne rouge avec la publication de cette personnalité désignée par les experts comme la « cheffe de la propagande française du Kremlin ».

Sous le prétexte de la liberté d’expression, valeur libérale édictée par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789, reprise par l’extrême droite, les médias Bolloré et Fayard donnent la parole à une journaliste soi-disant bannie alors qu’elle anime une chronique hebdomadaire sur CNews. En la publiant, Fayard se fait le porte-voix du pouvoir autoritaire russe qui emprisonne ses opposants et est soupçonné d'avoir causé la mort de certains (A. Navalny et A. Politkovskaïa, entre autres).

Rappelons que la liberté d'expression n'est pas absolue. L'article 11 de la DDHC précise : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Cette limite qui peut être posée à la liberté d'expression a été confirmée de manière constante par le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'homme.

La mise à disposition, dans nos locaux, du JDNews, journal d’opinion donnant une part très large aux opinions de l’extrême droite, nous rappelle chaque semaine qui nous dirige, et nous fait honte. Les salariés d’Hachette Livre ne supportent plus d’être associés au groupe Bolloré, alors que les valeurs fondatrices d'Hachette sont à l’opposé des idées désormais promues.

Les élus alertent depuis plusieurs mois la direction d’Hachette Livre sur le risque industriel et social qui pèse sur nos activités – rupture de contrat en diffusion/distribution, boycott par des libraires, des enseignants, des lecteurs, départ ou non recrutement d’auteurs, départ ou non recrutement de salariés –, du fait de la ligne éditoriale proche de l’extrême droite de la sphère Bolloré (CNews, JDD, Europe 1, Fayard). En vain.

Vous trouverez ci-dessous un article du Monde, relatant l’appui constaté des médias Bolloré au pouvoir russe autoritaire de M. Poutine, ainsi qu’à Donald Trump et à son vice-président J.- D. Vance et son effarant discours de Munich.

Pour rappel, D. Trump, aux États-Unis, cherche à remettre en cause l'État de droit. Ses partisans travaillent à faire bannir des bibliothèques et des établissements scolaires les livres aux idées humanistes, de tolérance ou défendant les droits des femmes (dont certains publiés par notre filiale aux États-Unis).

Les élus constatent que l'actionnaire de contrôle de Louis Hachette Group, auquel Hachette Livre appartient désormais, soutient des personnes et des idées qui sont en contradiction avec celles d'Hachette Livre telles qu'exprimées dans le dernier rapport RSE : « En tant que leader, conscient de sa responsabilité, Hachette Livre amplifie et structure ses initiatives sur les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. La RSE est au cœur de la stratégie du groupe, qui est déterminé à imaginer des modèles de développement plus écologiques et inclusifs. »

Le rapport RSE d’Hachette Livre indique également : « Grâce à ses éditeurs et ses marques engagées, Hachette Livre assume pleinement le rôle sociétal qui est le sien, celui de contribuer au monde de l’éducation, de la culture et de la démocratie, et de rendre ses contenus accessibles au plus grand nombre. » Nous le faisons dans le plus grand pluralisme, ce qui ne peut plus se concevoir lorsque la ligne de l’extrémisme est franchie.

Indignez-vous, résistez, dites-nous ce que vous pensez de la gouvernance d’Hachette Livre, de la nouvelle ligne éditoriale de Fayard, témoignez de ce que vous entendez (réflexions de libraires, d’enseignants, d’auteurs, fournisseurs, etc.) à cehachette@sfr.fr.

Votre message restera anonyme.

Les élus du CSE Central.

