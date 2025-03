En tête de gondole, Joël Dicker et Freida McFadden font bon ménage

Derrière ce duo qui semble indélogeable, le tome 14 de Spy x Family se vend à 17.195 exemplaires. Et comme les semaines se suivent avec une monotonie que le printemps, on l’espère, viendra déranger, ce sont toujours les mêmes titres qu’on retrouve à sa suite.

Anna Stuart place La sage-femme d’Auschwitz et La sage-femme de Berlin en 5e et 6e positions, avec 10.777 et 10.735 ventes. En 7e place, à nouveau Freida McFadden : La femme de ménage voit tout se vend à 10.389 exemplaires.

Salomé Saqué est 8e avec 8602 exemplaires vendus pour Résister. Agnès Martin-Lugand vend 8504 exemplaires de L'Homme des mille détours qui se place en 9e position. Enfin, le tome 23 de Dragon Ball Super perd 6 places et finit 10e.

Si le top 10 s’avère relativement sclérosé depuis quelques semaines, le reste du marché reste flottant, avec 39 nouvelles entrées cette fois-ci. La meilleure remontée de la semaine est pour Danielle Steel, dont la Seconde vie gagne 128 places en se vendant à 2437 exemplaires.

Par rapport à la semaine dernière, le marché perd 4 % en chiffre d’affaires et en ventes en volume. En revanche, la comparaison avec l’an dernier est moins dramatique que lors des semaines précédentes, puisque la différence avec la semaine 11 de 2024 se réduit à -3 % pour le nombre de ventes, et -2 % pour le chiffre d'affaires.

