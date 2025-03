Flammarion publiera en janvier 2026 le livre de Gisèle Pélicot

En 2024, Gisèle Pélicot a profondément inspiré et ému des millions de personnes par son courage et sa dignité, lorsqu'elle a choisi de renoncer au huis clos lors du procès de Mazan. Depuis le verdict et dans l'attente du procès en appel qui se tiendra à l'automne, elle travaille à un récit personnel, retraçant son histoire et son combat, avec la collaboration de Judith Perrignon, journaliste et romancière.

Les droits de traduction ont été cédés dans une vingtaine de langues par Susanna Lea, et le livre paraîtra simultanément dans plusieurs pays en janvier 2026. En Grande-Bretagne, c'est la maison The Bodley Head qui publiera l'ouvrage par exemple, rapporte le Guardian. Selon l'éditeur britannique, les droits de publication du livre ont été acquis dans douze pays jusqu'à présent, incluant le Brésil, le Canada, le Danemark et la Suède.

« Trouver la paix »

Gisèle Pelicot a partagé : « Je suis immensément reconnaissante du soutien extraordinaire que j'ai reçu depuis le début du procès. Aujourd'hui, je souhaite raconter mon histoire avec mes propres mots. En partageant ce récit, j’espère transmettre un message d’espoir et de courage à tous ceux qui traversent des épreuves difficiles au cours de leur existence. »

Et de conclure : « En espérant qu'ils ne ressentent jamais de honte, et, avec le temps, qu'ils puissent même réapprendre à savourer la vie et à trouver la paix. »

Fin janvier dernier, la directrice de Flammarion expliquait prudemment : « Rien n’est encore signé, les discussions se poursuivent, mais nous serions naturellement très heureux de publier Gisèle Pélicot. » Une offre concurrente s’élevant à 1,2 million d’euros aurait été formulée, mais refusée par la famille Pélicot. C’est finalement l’approche plus humaine et littéraire de Flammarion, proposant le soutien de la journaliste Judith Perrignon pour accompagner Gisèle Pélicot dans l’écriture, qui aurait convaincu cette dernière. Côté chiffres, on n'en sait pas plus pour l'instant...

Plusieurs publications abordent déjà, sous différents angles, ce procès historique. Chez Flammarion déjà, Manon Garcia, philosophe et enseignante à l'Université libre de Berlin, a publié le 5 mars dernier Vivre avec les hommes. Cynthia Illouz a, quant à elle, publié Procès de Mazan, la déflagration aux éditions L'Observatoire. Mathilde Levesque a également contribué avec Procès Mazan : Une résistance à dire le viol, édité chez Payot.

Un autre ouvrage est attendu pour le 4 juin aux éditions Marchialy, écrit par Élise Costa, journaliste spécialisée dans les chroniques judiciaires. Son livre, Écrire Mazan, détaille les trois mois et demi d’audiences qui ont eu lieu devant la cour d’assises du Vaucluse, de septembre à décembre 2024. Par ailleurs, un livre est à paraître cette année chez La Meute, une nouvelle maison d'édition indépendante, Pour que la honte change de camp d'Anna Margueritat, jeune journaliste indépendante de 25 ans et ancienne victime de viol.

Elle a assisté aux audiences et les a retranscrites en direct sur son compte Instagram, suivi par 50.000 personnes. Une cagnotte en ligne a même été partagée pour financer ses déplacements.

Durant plusieurs semaines, Gisèle Pélicot, victime de viols perpétrés sous soumission chimique, a dû affronter publiquement ses agresseurs lors d’un procès historique largement couvert par des médias internationaux comme The New York Times, The Guardian, El Mundo, Der Spiegel ou encore The Times. L’affaire a profondément bouleversé non seulement la France, mais aussi une large partie du public international.

L’impact de ce procès a été amplifié par le courage de Gisèle Pélicot. Sa décision d’assumer publiquement son statut de victime et d’ouvrir les portes du tribunal a symbolisé une résistance active contre l’injustice, devenant une source d’inspiration pour un mouvement mondial en faveur des droits des femmes.

Dominique Pélicot a été condamné à la peine maximale, soit 20 ans de réclusion criminelle, alors que les 50 autres accusés ont reçu des peines inférieures. Parmi eux, 17 ont décidé de faire appel, entraînant la tenue d’un second procès prévu fin 2025.

Sa fille, Caroline Darian, elle-même victime des agissements de Dominique Pélicot, a réalisé un documentaire intitulé Soumission chimique : pour que la honte change de camp, disponible sur France TV. Ce documentaire revient sur une partie du procès et inclut notamment le témoignage de la députée Sandrine Josso, qui avait porté plainte en 2023 contre le sénateur Joël Guerriau.

Caroline Darian a également publié en avril 2022 un livre personnel sur l’affaire, intitulé Et j’ai cessé de t’appeler Papa aux éditions JC Lattès, traduit depuis dans plusieurs langues. En France, ce récit s’est vendu à plus de 40.000 exemplaires tous formats confondus, avant une édition poche parue chez HarperCollins en avril 2023.

Ce documentaire est considéré d’utilité publique alors que les signalements suspects de soumission chimique ont augmenté de 69 % en une année, atteignant le chiffre de 1229 cas en 2022, selon l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

Crédits photo : W.carter/CC BY-SA 4.0

Par Hocine Bouhadjera

