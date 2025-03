Chimamanda Ngozi Adichie et Olga Tokarczuk, docteures honoris causa

Cette distinction prestigieuse, décernée par toutes les plus grandes universités du monde, célèbre des parcours d’exception dans les domaines des arts, des lettres, des sciences et des techniques, ainsi que, dans le cadre de la Sorbonne, leur contribution significative à la France et à l’institution.

Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine nigériane née en 1977, s’est imposée sur la scène littéraire internationale au cours des dernières décennies. Elle se révèle en 2003 avec L’Hibiscus pourpre (Folio, trad par Mona de Pracontal), roman d'initiation qui dénonce notamment l'intégrisme religieux des sectes chrétiennes.

Son second roman, L'autre moitié du soleil (trad. par Mona de Pracontal), suit la vie de deux sœurs séparées par la guerre du Biafra. Une autre de ses œuvres majeures, Americanah (trad. par Anne Damour), raconte le parcours d'une jeune nigérienne émigrée aux États-Unis, confrontée à la pauvreté et au racisme jusqu'au jour où elle devient une star de la blogosphère.

Elle a déjà reçu en 2017 un doctorat honoris causa en littérature du Haverford College, dans l'État de Pennsylvanie, et de l'université d'Édimbourg, et un doctorat honoris causa de l'université de Fribourg en Suisse. Elle est membre de l’Académie américaine des arts et des sciences depuis 2017.

Olga Tokarczuk est une écrivaine polonaise, lauréate du Prix Nobel de littérature en 2018. D'une famille d'origine polonaise et ukrainienne, elle étudie la psychologie avant de se consacrer pleinement à l'écriture. Elle explore dans ses romans les thèmes du mythe, du voyage et du mystère.

Les Livres de Jakób (traduction de Maryla Laurent) est une fresque monumentale sur l’Europe centrale du XVIIIe siècle, ce roman retrace la vie de Jakób Frank, fondateur d’un mouvement religieux messianique controversé. Les Pérégrins (trad. Grazyna Erhard), entre roman et essai, tourne autour du thème du voyage, de la mobilité humaine, et de la peur de l’enracinement, et se présente comme un panorama éclectique du nomadisme moderne.

Autrice polonaise traduite , elle bénéficie d'un accueil mitigé dans son propre pays. Féministe, pro-européenne et défenseure des droits des minorités, elle est considérée comme « non patriote » par son gouvernement. Lorsqu'elle reçoit le Prix Nobel de littérature, la chaine publique d'informations en continu a mis quelques minutes avant de l'annoncer sans mentionner son nom : « Une Polonaise récompensée par le Prix Nobel. »

Les six autres personnalités distinguées cette année sont :

Giovanna Mallucci, chercheuse clinicienne en neurosciences et directrice du centre de recherche sur les maladies neurodégénératives à l’Université de Cambridge. Réputée pour ses travaux pionniers sur la neurodégénérescence, elle a récemment mis au point un traitement innovant contre les maladies de type Alzheimer, actuellement en phase d’essai clinique.

Jean-Jacques Muyembe, virologue de renommée mondiale, codécouvreur du virus Ebola en 1976. Il dirige depuis 1998 l’Institut national de recherche biomédicale de Kinshasa et a contribué à la mise au point de l’anticorps monoclonal « mAb114 », utilisé dans la lutte contre le virus.

Olivier Primavesi, spécialiste de philologie grecque, titulaire de la chaire de philologie grecque à l’Université Louis-et-Maximilien de Munich. Ses recherches sur la pensée d’Aristote lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix Leibniz en 2007.

Rémi Quirion, neuroscientifique et premier Scientifique en chef du Québec. Son travail a permis des avancées majeures dans la compréhension des maladies neuropsychiatriques. Il est l’auteur de plus de 750 publications scientifiques, qui en font l’un des chercheurs les plus cités dans son domaine.

James Ferguson Skea, climatologue écossais et président du GIEC depuis 2023. Il est reconnu pour ses travaux sur la transition énergétique, le changement climatique et l’innovation technologique.

Maryna Viazovska, mathématicienne ukrainienne et lauréate de la médaille Fields en 2022. Ses recherches sur les empilements de sphères ont marqué un tournant dans le domaine, faisant d’elle l’une des figures les plus influentes des mathématiques actuelles.

Crédits image : Chimamanda Ngozi Adichie (Slowking — Travail personnel, GFDL 1.2) ; Olga Tokarczuk (Fryta 73 from Strzegom, CC BY-SA 2.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com